دوري الأبطال: بايرن وآرسنال للتأكيد وقمتا نابولي مع ريال وإنتر ضد بنفيكا في الواجهة

تتجه الانظار إلى إيطاليا حيث تُقام قمتان ساخنتان، الأولى على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ميلانو بين إنتر الوصيف وبنفيكا ضمن المجموعة الرابعة، والثانية على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي بين صاحب الأرض وضيفه ريال مدريد.

يطمح فريقا بايرن ميونخ الألماني وآرسنال الإنجليزي إلى تأكيد انطلاقتهما القوية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يحلان ضيفين على كوبنهاغن الدانماركي ولنس الفرنسي تواليا الثلاثاء في الجولة الثانية.

وتشهد الجولة مباراتي قمة، الأولى بين إنتر ميلان وصيف بطل الموسم الماضي وبنفيكا البرتغالي في سعيهما إلى الفوز الأول، والثانية بين نابولي الإيطالي وريال مدريد الإسباني اللذين يرصدان الفوز الثاني تواليا أيضا.

واستهل بايرن مشواره بفوز مثير على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 4-3 ضمن المجموعة الأولى، وضرب آرسنال بقوة في الثانية برباعية نظيفة في مرمى آيندهوفن الهولندي، فيما انتزع إنتر تعادلا قاتلا من مضيفه ريال سوسييداد الإسباني 1-1 في الرابعة، ومني بنفيكا بخسارة مفاجئة أمام ضيفه سالزبورغ النمساوي 0-2 في المجموعة ذاتها.

يبدو بايرن ميونخ المثقل بالإصابات مرشحا لتخطي عقبة كوبنهاغن، لكن يتعيّن عليه الحذر من كثرة اهتزاز شباكه في المباريات الأخيرة.

تلقى أبطال ألمانيا ثلاثة أهداف في لقاءاتهم مع لايبزيغ (كأس السوبر الألماني) ومانشستر يونايتد حتى الآن هذا الموسم، إلى جانب هدفين ضد متصدر الدوري باير ليفركوزن (2-2) ومثلهما ضد لايبزيغ بتعادلهما بالنتيجة ذاتها السبت في البوندسليغا.

ورغم فترة الانتقالات التي شهدت تعاقده مع قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، وأفضل مدافع في الدوري الإيطالي الدولي الكوري الجنوبي كيم مين-جاي والنمساوي كونراد لايمر، إلا أن النادي سمح برحيل العديد من اللاعبين في الصيف أبرزهم المدافعون الفرنسيان بنجامان بافار ولوكا هرنانديز والكرواتي يوسيب ستانيشيتش.

وزادت معاناته الدفاعية بالإصابات العديدة التي تشهدها صفوفه خصوصا قطب الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت والفرنسي دايو أوباميكانو وكيم.

بعد إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية في أوائل أيلول/سبتمبر الماضي، وصف مدرب توماس توخيل فريقه بأنه "واهن بعض الشيء، صغير بعض الشيء" قائلا إنه "أضعف من ذي قبل".

وأضاف في تصريح لشبكة "سكاي" الألمانية "إنها تشكيلة شجاعة. سنرى ما إذا سيكون ذلك كافيا لتحقيق أهداف النادي هذا الموسم".

وأجبرت الإصابات توخيل على اختيار لاعب الوسط ليون غوريتسكا والظهير المغربي نصير مزراوي في قلب الدفاع، في فوز بايرن على مونستر 4-0 الثلاثاء في كأس ألمانيا.

وتجلت مخاوف بايرن بشكل أفضل الأحد، عندما شوهد قلب دفاعه السابق جيروم بواتينغ يتدرّب مع الفريق قبل العودة المحتملة.

وفاز بواتينغ بدوري أبطال أوروبا عامي 2013 و2020 مع بايرن، لكن تم التخلي عن خدماته مجانا صيف 2021 حيث انضم إلى ليون الفرنسي دون أي نجاح.

لكن تبقى القوة الضاربة للنادي البافاري في خط هجومه بقيادة كاين ولوروا سانيه والفرنسي كينغسلي كومان والكاميروني إريك-ماكسيم تشوبو-موتينغ، وإن كان الجناح سيرج غنابري سيغيب بسبب كسر في ساعده.

في المجموعة ذاتها، سيكون مانشستر يونايتد مطالبا بتخطي أزمة النتائج، عندما يستضيف غلطة سراي التركي.

ويدخل "الشياطين الحمر" المباراة بمعنويات مهزوزة بعد خسارتهم الصادمة أمام ضيفه كريستال بالاس 0-1 السبت، بعدما كانوا أكرموا وفادة ضيوفهم بثلاثية نظيفة الأربعاء الماضي في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة.

كانت الخسارة الثالثة ليونايتد في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري والرابعة في سبع مباريات حتى الآن.

وأعرب المدرب الهولندي ليونايتد إريك تن هاغ عن خيبة أمله بعد الخسارة "الأمر بسيط جدا، واجهنا ثلاث فرص فقط طوال المباراة وجميعها من كرات ثابتة، وبدورنا وصلنا إلى مناطق جيدة لكن اتخذنا قرارات ضعيفة".

وعلى غرار بايرن، سيكون آرسنال مرشحا لكسب النقاط الثلاث أمام مضيفه لنس، وصيف بطل الدوري الفرنسي، ضمن المجموعة الثانية، بالنظر إلى الفوارق الكبيرة بين الفريقين ونتائجهما هذا الموسم.

وكشّر النادي اللندني عن أنيابه في مستهلّ مشواره في المسابقة العائد إليها بعد ست سنوات من الغياب، بفوزه الكبير على ضيفه أيندهوفن، ويدخل المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الكبير على مضيفه بورنموث برباعية نظيفة أيضا وصعوده إلى المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة خلف السيتي المتصدر وحامل اللقب.

في المقابل، حقق لنس نقطة واحدة في مبارياته الخمس الأولى في الدوري، قبل أن يكسب الأخيرتين وبصعوبة على تولوز 2-1 وستراسبورغ 1-0.

وفي المجموعة ذاتها، يأمل أيندهوفن في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض سقوطه المذل أمام آرسنال وذلك عندما يستضيف إشبيلية الإسباني.

وتتجه الانظار إلى إيطاليا حيث تُقام قمتان ساخنتان، الأولى على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ميلانو بين إنتر الوصيف وبنفيكا ضمن المجموعة الرابعة، والثانية على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي بين صاحب الأرض وضيفه ريال مدريد.

والتقى إنتر وبنفيكا في ربع النهائي الموسم الماضي وكان الفوز من نصيب إنتر 2-0 في لشبونة، قبل التعادل 3-3 في ميلانو.

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية عقب الفوز الكاسح لإنتر على مضيفه ساليرنيتانا بسوبر هاتريك نظيف لقائده الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والثمين لبنفيكا على غريمه التقليدي بورتو 1-0 في قمة الدوري البرتغالي سجله نجمه العائد الأرجنتيني الآخر أنخيل دي ماريا.

ويتألق دي ماريا بشكل لافت هذا الموسم عقب عودته إلى بنفيكا من يوفنتوس الإيطالي.

وسجّل "الملاك" دي ماريا ستة أهداف مع تمريرتين حاسمتين، في ثماني مباريات مع قطب مدينة لشبونة.

وفي المجموعة ذاتها، يلعب سالزبورغ المتصدر مع ريال سوسييداد.

وفي المجموعة الثالثة، يحل ريال مدريد ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضيفين ثقيلين على نابولي في صراع على الانفراد بالصدارة.

وستكون المرة الأولى يعود فيها أنشيلوتي إلى نابولي منذ إقالته من تدريب الفريق الجنوبي خريف 2019.

ويشكل النادي الملكي عقدة لنابولي في المسابقة القارية العريقة حيث تغلب عليه في ثلاث مناسبات من أصل أربع مواجهات بينهما حتى الآن آخرها في ثمن نهائي نسخة 2016-2017، عندما تغلب عليه بنتيجة واحدة ذهابا وإيابا 3-1.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي الجريحان أونيون برلين الألماني مع براغا البرتغالي.