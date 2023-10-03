دوري الأبطال: اختبارات صعبة لحامل اللقب وبرشلونة وسان جيرمان خارج القواعد

مهمة السيتي لن تكون سهلة أمام الفريق الألماني هذا الموسم كون الأخير أعاد بناء فريقه ووضعه على السكة الصحيحة بنتائج لافتة بعدما خسر أحد أبرز أربعة لاعبين في صفوفه هذا الصيف.

من تدريبات السيتي (أ ب)

تخوض أندية مانشستر سيتي حامل اللقب وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي اختبارات صعبة الأربعاء خارج قواعدها، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحلّ السيتي ضيفا على لايبزيغ الألماني ضمن منافسات المجموعة السابعة، وبرشلونة ضيفا على بورتو البرتغالي في الثامنة، فيما سيزور سان جيرمان ملعب "سانت جيمس بارك" لمواجهة مضيفه نيوكاسل الإنجليزي ضمن المجموعة السادسة، ويحط ميلان الرحال بملعب "سيغنال سيدونا بارك" في دورتموند لمقابلة بوروسيا الألماني.

يعود مانشستر سيتي إلى المسابقة التي ظفر بلقبها للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي بعد خسارتين متتاليتين أمام نيوكاسل 0-1 في كأس الرابطة المحلية الأربعاء الماضي عندما خرج خالي الوفاض، ثم أمام وولفرهامبتون 1-2 في الدوري عندما توقفت انطلاقته المثالية عند 6 انتصارات متتالية.

وهي المرة الأولى التي ينهزم فيها السيتي مرتين متتاليتين منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

وشدّد المدرب الإسباني للنادي، بيب غوارديولا، الذي تابع المباراة من ضد وولفرهامبتون من المدرجات بسبب الإيقاف، ضرورة استعادة التوازن خصوصا في ظل استعادته خدمات بعض المصابين وتحديدا مواطنه لاعب الوسط رودري الذي غاب بدوره عن مواجهة الدوري بسبب الإيقاف.

والتقى الفريقان الموسم الماضي في الدور ثمن النهائي، ففرض لايبزيغ التعادل على أرضه 1-1 ذهابا قبل أن يمنى بهزيمة مذلة بسباعية نظيفة إيابا في مانشستر، بينها خماسية للمهاجم الدولي الهولندي إيرلينغ هالاند الذي استبدل في الدقيقة 63.

وهي المرة الثالثة تواليا يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية العريقة، حيث تبادلا الفوز عام 2021 (6-3 للسيتي و2-1 للايبزيغ).

ويتقاسم الفريقان صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما.

وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "صحيح أننا خسرنا مباراتين لكننا كنا الأفضل، يجب أن نتعلم من أخطائنا وأن نستغل فرصنا أحسن استغلال لهز الشباك ووضع منافسينا في مهمات صعبة وليس العكس".

وأضاف "نتطلع إلى نتيجة أفضل الأربعاء بعودة (البرتغالي برناردو) سيلفا وجون (ستونز) قريبًا. إنها مسابقة مختلفة وسنرى عدد اللاعبين الذين لدينا للمشاركة فيها"، مضيفا "رودري لاعب مهم وركيزة أساسية في خط الوسط".

لكن مهمة السيتي لن تكون سهلة أمام الفريق الألماني هذا الموسم كون الأخير أعاد بناء فريقه ووضعه على السكة الصحيحة بنتائج لافتة بعدما خسر أحد أبرز أربعة لاعبين في صفوفه هذا الصيف.

وتخلى لايبزيغ، المتوج بلقب كأس ألمانيا في الموسمين الأخيرين وكأس السوبر المحلي هذا الصيف على حساب العملاق البافاري بايرن ميونخ، عن مدافعه الدولي الكرواتي يوشكو غفارديول إلى السيتي بالذات، ولاعب الوسط الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي إلى ليفربول الإنجليزي، والهداف الفرنسي كريستوفر نكونكو إلى تشيلسي الإنجليزي، جميعهم مقابل صفقات قياسية، بينما انضم لاعب الوسط الدولي النمساوي كونراد لايمر إلى المنافس المحلي بايرن ميونخ مجانًا.

لكن استمرارًا لقدرته الرائعة على تحديد المواهب الشابة وتطويرها، جلب فريق لايبزيغ العديد من اللاعبين الجدد من جميع أنحاء أوروبا، وتألق العديد منهم بألوانه هذا الموسم، أبرزهم البلجيكي لويس أوبيندا البالغ من العمر 23 عاما وصاحب 21 هدفًا مع لنس الموسم الماضي عندما قاده إلى وصافة الدوري الفرنسي، والهولندي تشافي سيمونز (20 عاما) المعار من باريس سان جيرمان، والفرنسي كاستيلو لوكيبا (20 عامًا) والسلوفيني المعجزة بنيامين شيشكو (20 عامًا).

وحقق لايبزيغ 7 انتصارات في تسع مباريات حتى الآن هذا الموسم حيث مني بخسارة واحدة فقط في جميع المسابقات، وقهر النادي البافاري في بداية الموسم عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة في كأس السوبر، وكان قاب قوسين أو أدنى من تجديد فوزه عليه عندما التقيا السبت في الدوري المحلي حيث تقدم بثنائية نظيفة قبل أن يعود بايرن ويخرج بتعادل ثمين 2-2.

وعلق مدربه ماركو روزه عقب المباراة ضد بايرن قائلا "حصلت الكثير من الأمور في الصيف" لكنها دفعت النادي إلى إعادة بناء التشكيلة.

وأضاف "الفريق، منذ اليوم الأول في المعسكر التدريبي، (اجتمع كمجموعة) حقيقية. كان هناك الكثير من الكيمياء من أجل الفوز، والكثير من الطاقة، والطريقة التي يعمل بها الأولاد معًا كل يوم، إنها ممتعة".

وأوضح روزه أن الحفاظ على مثل هذه العلاقة القوية ليس أمرا مفروغا منه "نحن بحاجة إلى مواصلة العمل على ذلك، لأنه يمكن أن تفقد شيئًا كهذا بسرعة إذا لم تكن حذرًا، أو إذا كنت مهملا، أو إذا بدأت في الإفراط بالثقة".

وفي المجموعة ذاتها يلتقي الجريحان النجم الأحمر بلغراد الصربي مع يونغ بويز السويسري.

ويخوض برشلونة اختبارا حقيقيا عندما يحل ضيفا على بورتو في قمة ساخنة على صدارة المجموعة.

ويسعى كل من الفريقين إلى فوزه الثاني تواليا، لكنهما يدخلان المواجهة بمعنويات متباينة، فالنادي الكاتالوني استعادة نغمة الانتصارات بفوز صعب على إشبيلية 1-0 في الليغا، فيما خسر بورتو أمام غريمه التقليدي بنفيكا بالنتيجة ذاتها.

ويعاني برشلونة من غياب نجم خط وسطه الدولي الهولندي فرنكي دي يونغ المصاب وانضم إليه الجناح البرازيلي رافينيا، لكنه يملك ترسانة مهمة من اللاعبين القادرين على صنع الفارق في مقدمتهم نجماه الواعدان غافي ولامين جمال والوافدان البرتغاليان على سبيل الإعارة جواو فيليكس وجواو كانسيلو إلى جانب الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وفي المجموعة ذاتها، يلعب أنتويرب البلجيكي مع شاختار دونيتسك الأوكراني.

وتنتظر باريس سان جيرمان رحلة محفوفة بالمخاطر إلى نيوكاسل المتألق في الآونة الأخيرة بأربع انتصارات في خمس مواجهات في مختلف المسابقات دون خسارة.

ويدخل النادي الباريسي الذي يحلم بالظفر بلقب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، المباراة على وقع تعادل سلبي مخيب أمام مضيفه كليرمون فيران، وبالتالي ستكون مواجهة الغد فرصة لمصالحة جماهيره بعد عرضه الرائع الأسبوع الماضي أمام غريمه التقليدي مارسيليا عندما أكرم وفادته برباعية نظيفة.

وفي المجموعة السادسة، يسعى بوروسيا دورتموند إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض خسارته أمام سان جيرمان 0-2 في الجولة الأولى، وذلك عند استضافة ميلان العريق.

وفي الخامسة، يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع فينورد الهولندي، وسلتيك الإسكتلندي مع لاتسيو الإيطالي.