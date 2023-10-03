ريال مدريد يقرر التحرك ضد مزاعم رشوة الحكام بمباريات برشلونة

طالب بيريز بالتحرك قضائيا ضد فيلاريخو، بسبب الاتهامات الكاذبة التي وجهها عبر محطة الإذاعة الكاتالونية.

لاعبون من ريال مدريد (أ ب)

أعلنت إدارة ريال مدريد الإسباني أنها قررت التحرك لمقاضاة المفوض السابق في الشرطة الإسبانية، فلاريخو، بسبب اتهامات بالرشوة.

وجاء ذلك بعدما أدلى فياريخو بتصريحات عبر محطة الإذاعة الكاتالونية "RAC1"، مفادها بأن رئيس الفريق الملكي، فلورنتينو بيريز، يقدم رشاوى للحكام أمام برشلونة.

وجاء في بيان رسمي للريال أن "بيريز طالب بالتحرك قضائيا ضد فيلاريخو، بسبب الاتهامات الكاذبة التي وجهها عبر محطة الإذاعة الكاتالونية".

يذكر أن نادي برشلونة أصدر بيانا أمس الإثنين، للتأكيد على أن معلومات فيلاريخو "خاطئة"، وأن رئيس النادي، خوان لابورتا، قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد المفوض السابق.

وكان فيلاريخو قد كشف في نفس المقابلة، أن الأشخاص المحيطين بلابورتا، هم الذين قدموا المعلومات عن الرئيس السابق ساندرو روسيل، والتي أدت إلى سجنه لمدة 22 شهرا.