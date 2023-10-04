الدوري المصري: مواجهة صعبة للأهلي والزمالك يبحث عن فوزه الأول

يخوض الزمالك مواجهة صعبة بضيافة البنك الأهلي السبت في رحلة بحث الفريقين عن باكورة انتصاراتهما، بعدما سقط الأول في فخ التعادل أمام بيراميدز 2-2 والمقاولون 1-1، وخسر الثاني أمام طلائع الجيش 0-2 وبيراميدز 0-1.

يخوض الاهلي حامل اللقب مواجهة صعبة أمام ضيفه الإسماعيلي الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات المرحلة الثالثة للدوري المصري.

ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات التي بدأها بفوز عريض على المصري المنقوص برباعية نظيفة في المرحلة الأولى، فيما تأجلت مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في المرحلة الثانية لارتباطه بمواجهة سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي المباراة بصفوف شبه مكتملة بعد شفاء المغربي رضا سليم من الإصابة في ركبته، وعودة المهاجم الفرنسي أنتوني موديست لقائمة الفريق بعدما غاب عن مباراتي دوري الأبطال لعدم قيده إفريقيا.

على الجانب الآخر، يأمل لاعبو الإسماعيلي وجهازهم الفني في استغلال الصحوة عقب الفوز العريض على الاتحاد السكندري 3-1 في المرحلة الثانية، وتحقيق نتيجة إيجابية تدفع بالفريق إلى البقاء في المنطقة الآمنة بعيدا عن شبح الهبوط الذي ظل يطارده طيلة المواسم الثلاث الماضية.

ويغيب عن الإسماعيلي الذي يحتل المركز السابع برصيد 3 نقاط، الثلاثي محمد بيومي وعبد الله محمد والحارس الأول أحمد عادل عبد المنعم بداعي الإصابة.

وبدوره، يخوض الزمالك مواجهة صعبة بضيافة البنك الأهلي السبت في رحلة بحث الفريقين عن باكورة انتصاراتهما، بعدما سقط الأول في فخ التعادل أمام بيراميدز 2-2 والمقاولون 1-1، وخسر الثاني أمام طلائع الجيش 0-2 وبيراميدز 0-1.

واستعاد الزمالك عناصره الأساسية على غرار المدافع الأيسر أحمد ابو الفتوح والحارس محمد عواد، فيما تحوم الشكوك حول عودة المدافع محمود علاء لقائمة الفريق عقب قرار إيقافه داخليا بسبب المشادة الكلامية مع الجهاز الفني قبل مباراة ارتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لقيادة الزمالك لتحقيق فوز أول يبعده عن شبح الإقالة الذى يطارده منذ نهاية الموسم الماضي عقب النتائج المخيبة للآمال.

من ناحيته، عانى البنك الأهلي في مباراتيه أمام الجيش وبيراميدز من غياب الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد في انتقالات الصيف، ويسعى القبرصي بابا فاسيليو، المدير الفني للفريق، لإيقاف سلسلة الهزائم وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحلّ فيوتشر المتصدر بالعلامة الكاملة مع 6 نقاط من فوزين على فاركو 2-0 والداخلية 2-1، ليتقدم بفارق الأهداف عن زد أف سي الثاني، على طلائع الجيش الرابع (4 نقاط) على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ويفتتح زد أف سي منافسات هذه المرحلة الخميس باستضافته بلدية المحلة الثامن (3 نقاط) على ملعب القاهرة الدولي.

واستهل زد أف سي مشاركته الأولى في الدوري بفوزين متتاليين على حساب الإسماعيلي والجونة بالنتيجة ذاتها 1-0.

ويحلّ المقاولون العرب ضيفا على سموحة الثالث على ملعب الاسكندرية الخميس. ويلعب الاتحاد السكندري مع ضيفه الجونة العاشر على ملعب الاسكندرية الجمعة.

وعلى ملعب الجيش ببرج العرب، يحلّ سيراميكا كليوباترا من دون نقاط عقب خسارته في المرحلة الأولى أمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، ضيفا ثقيلا على فاركو الذي خسر أمام فيوتشر والمصري في المرحلتين الماضيتين.

وتستأنف مباريات المرحلة السبت، فيلعب الداخلية التاسع بثلاث نقاط مع المصري الحادي عشر بالرصيد نفسه على ملعب الجيش ببرج العرب.

وتختتم مباريات المرحلة الأحد، بلقاء بيراميدز أمام إنبي.