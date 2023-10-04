كان ساني قد انتقل من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن ميونخ في العام 2020، وحاليا يقدم أفضل مواسمه في الدوري الألماني.

أبدى برشلونة وريال مدريد الإسبانيين رغبتهما في التعاقد مع أحد لاعبي بايرن ميونخ الألماني في الفترة القادمة.

ويسعى لاعب الفريق البافاري، ليروي ساني، إلى حسم مصيره في الصيف القادم، ما إذا كان سيستمر مع الفريق أو سيغادره.

ومن المزمع أن ينتهي عقد ساني مع بايرن في حزيران/ يونيو 2025، فيما لم يتفق الطرفان على تمديد العقد بينهما حتى الآن.

وقالت صحيفة "بيلد" الأسبوعية، إن ساني يحظى باهتمام برشلونة وريال مدريد.

وكان ساني قد انتقل من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن ميونخ في العام 2020، وحاليا يقدم أفضل مواسمه في الدوري الألماني.

وأحرز ساني 5 أهداف في 6 مباريات بالدوري الألماني، كما سجل هدفا واحدا في مباراتين بدوري أبطال أوروبا.