هيئة الحكام الإنجليزية تعلن عن تغييرات في لوائح "الفار" بعد هدف ليفربول الملغي

أعلنت هيئة الحكام الإنجليزية عن تغييرات في لوائح "الفار" بعد هدف فريق ليفربول الملغي.

قالت الهيئة المسؤولة عن الحكام في الدوري الإنجليزي، أمس الثلاثاء، إنها ستدخل تغييرات على تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) في أعقاب الأخطاء التي أدت إلى عدم احتساب هدف لاعب ليفربول، لويس دياز، في مرمى توتنهام، مؤخرا.

أجرت "شركة الحكام المحترفين المحدودة"، مراجعة كاملة للواقعة التي أدت إلى خسارة ليفربول بنتيجة 2-1 أمام توتنهام، يوم السبت الماضي.

وكانت اعترفت بالفعل بخطئها عندما أخفق حكم الفار، دارين إنغلاند، في احتساب هدف دياز بداعي التسلل.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية بوضوح أن المهاجم لم يكن متسللا.

وكشفت الشركة، الآن، عن لوائح جديدة ستدخل حيز التنفيذ لتجنب هذا الخطأ في المستقبل.

وقالت الشركة إن لوائح الاتصال الجديدة سيتم تطويرها لتحسين عملية التواصل بين حكم الساحة وفريق الفار.