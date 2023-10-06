فالنسيا يدين تصريح جونيور بأن كل مشجعي النادي وجهوا له إساءات عنصرية

"بعد المعلومات المنشورة بشأن التصريح الذي أدلى به جونيور في المحكمة والذي ادعى فيه أن ملعب ميستايا بأكمله أطلق إهانات عنصرية ضده في المباراة بين فالنسيا وريال مدريد الموسم الماضي، يرغب النادي في التعبير عن دهشته ورفضه وسخطه".

أدان نادي فالنسيا بشدة مهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، أمس الخميس، بسبب تصريحه في المحكمة إن جميع مشجعي النادي وجهوا له إساءات عنصرية خلال مباراة الموسم الماضي.

وطالب النادي الإسباني اللاعب بالاعتذار، الذي شهد أمام قاضٍ في مدريد يحقق مع ثلاثة من مشجعي فالنسيا متهمين بتوجيه إساءات عنصرية للبرازيلي الدولي في ملعب ميستايا خلال مباراة بالدوري الإسباني في أيار/ مايو الماضي.

أشعلت الإساءات موجة من الدعم لفينيسيوس، ودفعت السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات لكبح العنصرية في كرة القدم الإسبانية.

وقام فالنسيا بالفعل بمنع حضور المشجعين الثلاثة مدى الحياة.

وقال فالنسيا في بيان إنه "بعد المعلومات المنشورة بشأن التصريح الذي أدلى به فينيسيوس جونيور في المحكمة والذي ادعى فيه أن ملعب ميستايا بأكمله قد أطلق إهانات عنصرية ضده في المباراة بين فالنسيا وريال مدريد الموسم الماضي، يرغب النادي في التعبير عن دهشته ورفضه وسخطه".

وأضاف أن "النادي يدرك تماما مدى خطورة هذا الأمر. العنصرية ليس لها مكان في كرة القدم أو في المجتمع، لكن لا يمكن مكافحتها بالمغالطات أو الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة".

كما ذكر أن "قاعدة جماهير النادي لا يمكن وصفها بأنها عنصرية. نطالب فينيسيوس جونيور بتصحيح تصريحه المزعوم الذي أدلى به هذا الصباح علنا".

ولم ينشر مسؤولو المحكمة رسميا أي معلومات حول شهادة فينيسيوس.

وجاءت معلومات ما جرى في المحكمة من خلال تصريحات محامي مشجعي فالنسيا لوسائل الإعلام المحلية.