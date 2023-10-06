ماغواير يحافظ على مكانه في تشكيلة منتخب إنجلترا

قال المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة في ذلك الوقت عن ماغواير، "لقد كان لاعبا رائعا لمنتخب إنجلترا في إحدى أنجح التشكيلات التي لدينا. هل نسمح له بالتعرض لهذا (الانتقادات)؟ إنها مزحة. مزحة مطلقة. هذا يثير غضبي".

على الرغم من ابتعاده عن المشاركة مع ناديه مانشستر يونايتد وتسجيله هدفا عكسيا في مرمى منتخب إنجلترا، يظل هاري ماغواير ضمن خطط المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة، غاريث ساوثغيت، قبل بطولة أمم أوروبا المقررة، العام المقبل.

تم اختيار لاعب قلب الدفاع، الذي قضى العام الماضي على هامش تشكيلة مان يونايتد، أمس الخميس، ضمن تشكيلة ساوثغيت لمباراتين مقبلتين ضد منتخبي أستراليا وإيطاليا.

ويأتي اختيار ماغواير (30 عاما) بعد أن عبر ساوثغيت عن غضبه إزاء انتقادات للمدافع الذي تبلغ قيمته 97 مليون دولار، بعد هدفه بالخطأ في مرماه ضد منتخب إسكتلندا، الشهر الماضي.

وقال المدير الفني لمنتخب الأسود الثلاثة في ذلك الوقت عن ماغواير، "لقد كان لاعبا رائعا لمنتخب إنجلترا في إحدى أنجح التشكيلات التي لدينا. هل نسمح له بالتعرض لهذا (الانتقادات)؟ إنها مزحة. مزحة مطلقة. هذا يثير غضبي".

وقد أبدى ساوثغيت ثقته في ماغواير باختياره في التشكيلة الأحدث للمنتخب الإنجليزي.