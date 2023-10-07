السيتي يسعى إلى تحصين هالاند من برشلونة وريال مدريد

أشارت إلى أن الفريق السماوي يدرك أن هناك اهتماما حقيقيا وكبيرا من جانب ريال مدريد وبرشلونة لضم هالاند، لذلك يرغب النادي في تجديد عقده لإنهاء هذا الاهتمام.

يسعى مانشستر سيتي الإنجليزي إلى قطع الطريق أمام فريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين اللذين يرغبان في الحصول على خدمات النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن السيتي يعلم بأن هالاند هو لاعب الحاضر والمستقبل، ورغم أنه يتبقى 4 سنوات في عقده، إلا أن الفريق يسعى إلى الاحتفاظ بخدماته لفترة أطول.

وأشارت إلى أن الفريق السماوي يدرك أن هناك اهتماما حقيقيا وكبيرا من جانب ريال مدريد وبرشلونة لضم هالاند، لذلك يرغب النادي في تجديد عقده لإنهاء هذا الاهتمام.

وختمت: "النادي الإنجليزي يعد عرضا جديدا لجعل هالاند اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي، ويستهدف رفع عقده إلى 25 مليون يورو كراتب ثابت بجانب المكافآت".