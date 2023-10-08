بيلينغهام يعيد ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني

واصل جود بيلينغهام مسيرته التهديفية الرائعة منذ انضمامه إلى ريال مدريد بإحراز هدفين في الفوز بنتيجة 4-0 على أوساسونا، مساء أمس السبت، وليساعد النادي الملكي على استعادة صدارته للدوري الإسباني (لا ليغا).

سجل بيلينغهام 10 أهداف في 10 مباريات بجميع المسابقات منذ وصوله إلى إسبانيا هذا الصيف. وأحرز آخر هدفين في الدقيقتين التاسعة و54 على ملعب سانتياغو برنابيو في شباك أوساسونا.

ويتصدر لاعب خط الوسط الإنجليزي البالغ من العمر 20 عاما جدول ترتيب هدافي لا ليغا برصيد ثمانية أهداف.

وأحرز فينيسيوس جونيور وخوسيلو ماتو الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض.

بهذا الفوز، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول لا ليغا، يليه جيرونا برصيد 22 نقطة وبرشلونة، الذي يواجه غرناطة في نفس الجولة اليوم الأحد، برصيد 20 نقطة.