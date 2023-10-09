تصفيات يورو 2024: المنتخب الإنجليزي يفقد خدمات ساكا

يتألق ساكا في صفوف آرسنال هذا الموسم حيث سجل 5 أهداف وقام بخمس تمريرات حاسمة أيضا في 10 مباريات في مختلف المسابقات.

سيغيب جناح آرسنال، بوكايو ساكا، عن صفوف منتخب إنجلترا الذي يستعد لخوض مباراتين، واحدة ودية وأخرى ضمن تصفيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا عام 2024، وذلك بداعي الإصابة بحسب ما أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الإثنين.

وكان غياب ساكا متوقعا بعد أن غاب الأحد عن لقاء قمة الدوري الممتاز بين آرسنال ومانشستر سيتي (1-0) وكشف مدربه الإسباني ميكل أرتيتا عن ابتعاده عن منتخب بلاده.

وتواجد ساكا في مقر تدريب المنتخب الإنجليزي "سان جورج بارك" حيث خضع لفحص بإشراف الجهاز الطبي للمنتخب كما أعلن الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يضيف "لقد تقرر أن يواصل اللاعب عملية تعافيه في صفوف ناديه".

ويتألق ساكا في صفوف آرسنال هذا الموسم حيث سجل 5 أهداف وقام بخمس تمريرات حاسمة أيضا في 10 مباريات في مختلف المسابقات.

وسيغيب ساكا (22 عاما) الذي خاض 30 مباراة دولية، عن مباراتي إنجلترا ضد أستراليا الجمعة وإيطاليا الثلاثاء المقبل على ملعب "ويمبلي" في لندن.