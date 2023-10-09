دياز قد يتسبب بأزمة بين منتخب المغرب وريال مدريد!

قال المتحدث باسم الاتحاد المغربي لكرة القدم، محمد مقروف "إبراهيم دياز يريد المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2024، لكنه يواجه عقبات (فرضها) ناديه ريال مدريد".

قد يتسبب لاعب ريال مدريد، إبراهيم دياز، بأزمة بين فريقه ومنتخب المغرب في الفترة القريبة القادمة.

ويأتي ذلك في ظل سعي دياز إلى ارتداء قميص المنتخب المغربي بسبب عدم مشاركته مع منتخب إسبانيا حتى الآن.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن دياز قرر تمثيل "أسود الأطلس" والمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2024.

وأشارت إلى أن قرار اللاعب سيتسبب بأزمة بين الفريق الملكي والمنتخب المغربي، وخصوصا أن البطولة القارية ستقام في كانون الثاني/ يناير القادم، أي بمنتصف الموسم لفريقه.

وقال المتحدث باسم الاتحاد المغربي لكرة القدم، محمد مقروف "إبراهيم دياز يريد المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2024، لكنه يواجه عقبات (فرضها) ناديه ريال مدريد".

ولا يريد ريال مدريد خسارة دياز في كانون الثاني/ يناير المقبل، رغم أنه في حالة استدعاء المغرب للاعب فإن الميرنغي لا يمكنه الرفض، لكونها بطولة رسمية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اتحاد كرة القدم المغربي سيجري محادثات مع ريال مدريد لتسوية هذا الوضع.