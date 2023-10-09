كرة المضرب: ديميتروف يلحق بركب المتأهلين إلى ثمن النهائي لدورة شنغهاي

يلتقي ديميتروف في الدور المقبل مع الإسباني، كارلوس ألكاراس، الثاني عالميا والأول في الدورة أو البريطاني دانيال إيفانز اللذين يلتقيان لاحقا.

لحق البلغاري، غريغور ديميتروف، المصنف تاسعا عشر عالميا بركب المتأهلين الى الدور ثمن النهائي لدورة شنغهاي الصينية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب (تنس)، بفوزه على الروسي كارين خاتشانوف 7-6 (8-6) و6-4، اليوم الإثنين، في الدور الثالث.

وتوقفت المباراة عقب الشوط الثاني عشر للمجموعة الاولى (6-6) بسبب المطر، قبل أن تستأنف بعد إغلاق سقف الملعب وحسم البلغاري الشوط الفاصل 8-6 وكسب المجموعة.

وكسر ديميتروف إرسال خاتشانوف في الشوط الخامس من المجموعة الثانية وتقدم 3-2 قبل أن يحسمها في صالحه 6-4.

وقال ديميتروف (32 عاما) إنه "كنت أعلم أنها ستكون مباراة تنافسية جدا... (خاتشانوف) متعطش للانتصارات وتنافسي جدا - لكنني كذلك".

ويلتقي ديميتروف في الدور المقبل مع الإسباني، كارلوس ألكاراس، الثاني عالميا والأول في الدورة أو البريطاني دانيال إيفانز اللذين يلتقيان لاحقا.

وتأهل ثمانية لاعبين إلى الدور الرابع، الأحد، أبرزهم الإيطالي يانيك سينر السادس وبطل دورة الصين المفتوحة، الأربعاء الماضي، على حساب الروسي دانييل مدفيديف، وقبلها تغلب على ألكاراس في دور الأربعة.

وفقد مدفيديف لقبه في دورة شنغهاي بخروجه من الدور الثالث على يد الأميركي سيباستيان كوردا.