إشبيلية المتعثر يتعاقد مع دييغو ألونسو

أعلن نادي إشبيلية المتعثر عن تعاقده مع المدير الفني السابق لمنتخب أوروغواي، دييغو ألونسو.

تعاقد نادي إشبيلية الإسباني المتعثر، مساء أمس الثلاثاء، مع مدرب منتخب أوروغواي السابق، دييغو ألونسو.

يحل ألونسو محل خوسيه لويس مينديليبار، الذي أقيل يوم الأحد الماضي، بعد البداية السيئة للفريق هذا الموسم.

يحتل إشبيلية المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط من 8 مباريات.

ويستضيف ريال مدريد متصدر الدوري، يوم السبت المقبل.

ساعد ألونسو البالغ من العمر 48 عاما، أوروغواي في التأهل إلى كأس العالم في قطر، لكنه لم يتمكن من قيادة الفريق بعد دور المجموعات.

كما قام لاعب فالنسيا وأتلتيكو مدريد السابق بتدريب فريق إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم والناديين المكسيكيين مونتيري وباتشوكا.

رحل منديليبار بعد فوزين وخمسة تعادلات وأربع هزائم في جميع المسابقات هذا الموسم.

تولى منديليبار تدريب إشبيلية في آذار/ مارس، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الأوروبي في أيار/ مايو.