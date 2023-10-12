تعيين أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا واين روني مدربا لبرمنغهام سيتي

تم تعيين أسطورة مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، واين روني، مدربا لفريق برمنغهام سيتي.

وقّع واين روني، الذي غادر منصبه كمدرب لفريق (دي سي يونايتد) الأميركي، يوم الأحد الماضي، عقدا مدته ثلاث سنوات ونصف مع نادي برمنغهام سيتي.

وقال روني إن "مهمتي الارتقاء بالنادي إلى الدوري الممتاز، ولا أطيق الانتظار لبدء مهمتي. أعرف ما هي التوقعات ومهمتنا تحقيقها".

ويحتل برمنغهام المركز السادس في (دوري البطولة الإنجليزية)، وهو دوري الدرجة الثانية.

وجه النادي الإنجليزي الشكر للمدير الفني السابق، جون يوستاس، يوم الإثنين الماضي، ما أثار التكهنات بتعيين روني خليفة له.

وقال توم فاغنر، المالك المشارك ورئيس مجلس إدارة برمنغهام، إن "واين روني بطل بالفطرة. نعتقد أنه بدعم من طاقمه التدريبي والنادي وأنصارنا، سيقود فريقنا المرحلة التالية من رحلتنا. ستساعد فلسفته في اللعب على تحقيق الطموحات التي وضعناها لبرمنغهام سيتي".

وأضاف أنه "كان واين روني يستعد لفرصة كهذه منذ بدأ مسيرته التدريبية".

خلال مسيرته الكروية الرائعة، فاز روني بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي، وبلقب واحد في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد، إلى جانب بطولات أخرى. كما أن روني هو الهداف التاريخي ليونايتد برصيد 253 هدفا. وكان أيضا الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا حتى تجاوزه هاري كين العام الحالي.