ناغلسمان يعوّل على الخبرة في محاولة إعادة إحياء منتخب ألمانيا

فيما يبلغ 12 لاعبا من أصل 26 أكثر من ثلاثين عاما، لجأ ناغلسمان الذي يرتبط بعقد قصير مع الاتحاد الألماني حتى نهاية مشاركته في البطولة القارية الصيف المقبل، إلى أسماء الخبرة بحثا عن تحقيق الانتصارات.

لجأ المدرب الجديد لمنتخب ألمانيا الشاب يوليان ناغلسمان، إلى وجوه مخضرمة في محاولته لإعادة بناء تشكيلة العملاق المتهاوي، قبل تسعة أشهر من استضافته كأس أوروبا 2024.

أصبح هانزي فليك أول مدرب ألماني يُقال في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد سلسلة من خمس مباريات من دون فوز، تلت خروجه المحبط للمرة الثانية تواليا من دور المجموعات في كأس العالم.

وتلاقي ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، الولايات المتحدة السبت في كونيكتيكيت والمكسيك في فيلادلفيا الأربعاء.

بعد تبوئه منصبه في تشرين الأول/أكتوبر، قال ابن السادسة والثلاثين إن معايير انتدابه سيحدّدها المستوى بدلا السمعة والإمكانات.

ووجّه أصغر مدرب لمنتخب ألمانيا في نحو قرن، الدعوة للمدافع ماتس هوملز والمهاجم توماس مولر البالغين 34 عاماً، فيما كانت آخر مشاركة لهوملس مع "دي مانشافت" في كأس أوروبا صيف 2021.

وفيما يبلغ 12 لاعبا من أصل 26 أكثر من ثلاثين عاما، لجأ ناغلسمان الذي يرتبط بعقد قصير مع الاتحاد الألماني حتى نهاية مشاركته في البطولة القارية الصيف المقبل، إلى أسماء الخبرة بحثا عن تحقيق الانتصارات.

عندما استغنى المدرّب السابق هانزي فليك عن هوملز في مونديال قطر 2022 لمصلحة ابن العشرين عاما أرميل بيلا-كوتشاب، قال إن قراره "ليس ضد ماتس، بل يصبّ في مصلحة اللاعبين الشبان".

لم يخض بيلا-كوتشاب أي دقيقة في قطر، فجلس على مقاعد البدلاء يشاهد فريقه يتهاوى ويُقصى من دور المجموعات.

في المقابل، قال ناغلسمان إنه استدعى هوملز "بسبب خبرته".

وتابع "هو أيضا مدرب جيدّ (وبمقدوره) قيادة الشبان الآخرين بسبب فهمه التكتيكي".

حتى الوافدين الجدد اختيروا بحسب إمكاناتهم الراهنة. إلى جانب لاعب الوسط المتألق راهنا كريس فوهريش (25 عاما)، استدعى ناغلسمان كيفن بيهرنس (32) ولاعب الوسط روبرت أندريش (29).

وتمسّك المدرب الجديد بقرار فليك منح لاعب وسط برشلونة الإسباني إيلكاي غوندوغان (32) شارة القائد، بدلا من يوزوا كيميش (28) الذي رفّعه ناغلمسان إلى منصب القائد عندما كان مدربه في بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني في آخر 11 موسما.

كما يبرز يوناس هوفمان (31) المتألق مع أربعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في الدوري، منذ انتقاله من بوروسيا مونشنغلادباخ إلى باير ليفركوزن هذا الصيف.

وقال هوفمان "بالنسبة لي هناك الجيد والأفضل، وليس المخضرم والشاب. أفضل اللاعبين يجب أن يتواجدوا في أرض الملعب".

وأردف "الخبرة جيدة للفريق، ويمكنها تقديم الكثير. لكن بمقدورنا التعلّم من اليافعين، أن نكون أكثر حرية وحماسا".

وبعدما اعتاد المشجعون الألمان على سيطرة فريقهم والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، أصبحت تشكيلتهم عرضة لفقدان التركيز والأخطاء المتكررة.

بعد فوزه بثلاثية رائعة مع مانشستر سيتي الإنجليزي الموسم الماضي، قال غوندوغان إن لاعبي الخبرة يجلبون "الهدوء قليلا والقليل من الصبر": "أعرف أنه عندما تكون يافعا، قد لا تملك الشعور تجاه حالات معينة على المستطيل الأخضر، ثم تتخذ قرارات غير مدروسة جيدا".

وحذّر أفضل لاعب ألماني في الموسم الماضي من "الخطر، إذا كنت يافعا ولم تكن في هذه المواقف كثيرا، فسوف تتخذ القرار الخاطئ".

وستولّد استضافة ألمانيا النهائيات القارية الصيف المقبل مزيدا من الضغوط، بحسب ما قال ناغلمسان لشبكة "إي أس بي أن" الخميس "أشعر بمسؤولية كبيرة لأنه يجب أن تكون جيداً".

وأضاف أن الفوز سيكون الطريقة الوحيدة لإحياء شغف الجماهير الألمانية تجاه منتخبهم، وذلك بعد عقد من النتائج المخيبة "يجب أن نفوز لنستعيد المزاج المميز".

وختم "هكذا هي الأمور في كرة القدم. عندما تفوز تكون الأمور على ما يرام، وعندما تخسر يصبح كل شيء سيئا".