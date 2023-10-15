نجوم "أسود الأطلس" يعبرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين وغزة

كتب زياش عبر حسابه بـ"إنستغرام"، مقولة الناشط الحقوقي مالكوم إكس "إذا لم تكن حذرا، فإن الصحف ستجعلك تكره الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد، وتحب من يمارسون القمع".

عبر عدد من نجوم المنتخب المغربي "أسود الأطلس" السبت عن تضامنهم مع الفلسطينيين وقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 8 أيام.

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جاء ذلك من خلال منشورات على حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي، أبدوا فيها دعمهم لغزة ورفضهم للقصف الإسرائيلي.

وحذر الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب فريق غلطة سراي التركي، من "التضليل الإعلامي الغربي حول ما يجري في فلسطين".

وكتب زياش عبر حسابه بـ"إنستغرام"، مقولة الناشط الحقوقي مالكوم إكس "إذا لم تكن حذرا، فإن الصحف ستجعلك تكره الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد، وتحب من يمارسون القمع".

وأرفق منشوره بصورة للدمار الذي تعرضت له غزة، تعبيرا عن تضامنه مع الفلسطينيين.

بدوره، أعرب لاعب بايرن ميونخ الألماني، نصير مزراوي، دعمه للفلسطينيين، ونشر صورة للمسجد الأقصى.

وعلى حسابه في "إنستغرام" أيضا، نشر لاعب الريان القطري، الدولي المغربي سفيان بوفال، صورة لطفل فلسطيني وسط دمار غزة.

وعبر لاعب نادي تولوز الفرنسي، الدولي المغربي زكريا أبو خلال، عن تضامنه مع الفلسطينيين، عبر حسابه بـ"إنستغرام" قائلا: "قد تكون الصواريخ موجودة فوقنا، لكنهم نسوا أنّ الله فوقهم".

أما لاعب الفيحاء السعودي، الدولي عبد الحميد الصابري، فنشر صورة له في نهائيات مونديال قطر 2022، في حسابه عبر نفس المنصة وهو مرتديا العلم الفلسطيني، تعبيرا عن تضامنه مع أهل غزة.