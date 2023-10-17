الادعاء الفرنسي يحقق مع اللاعب الجزائري يوسف عطال بتهمة "الدفاع عن الإرهاب"

المدعي العام الفرنسي: "عطال يخضع أيضا للتحقيق بتهمة التحريض العلني على الكراهية أو العنف بسبب دين معين". وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، إن عطال نقل "دعوات للعنف".

فتح مكتب الادعاء العام في نيس تحقيقا أوليا، مساء أمس الإثنين، مع اللاعب الجزائري يوسف عطال، الظهير الأيمن لفريق نيس، بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" وبادعاء نشر رسالة "معادية للسامية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قال مكتب المدعي العام إن عطال يخضع أيضا للتحقيق بتهمة "التحريض العلني على الكراهية أو العنف بسبب دين معين".

اعتذر عطال، الذي يلعب لصالح المنتخب الجزائري ونادي نيس الفرنسي، بعد أن ورد أن ذكرت تقارير أنه أعاد نشر تسجيل مصور أدلى فيه داعية فلسطيني بتصريحات معادية للسامية، ثم حذفه.

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، إن عطال نقل "دعوات للعنف".

وأضاف ديالو في بيان إنه "يدين (تلك الدعوات) إلى أبعد حد"، مشيرا إلى أن لجنة الأخلاقيات بالاتحاد ستتعامل مع القضية.

وكتب عطال عبر موقع إنستغرام، أول من أمس الأحد، أنه "أعلم أن منشوري صدم الكثير من الناس، وهذا لم يكن في نيتي وأعتذر عن ذلك".

وأضاف أنه "أود أن أوضح وجهة نظري دون أي غموض، إنني أدين بشدة جميع أشكال العنف، في اي مكان في العالم، وأدعم جميع الضحايا، لن أدعم أبدا رسالة العنف".