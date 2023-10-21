ليفربول يحسم مباراة الديربي بهدفين لمحمد صلاح

حقق ليفربول بداية قوية هذا الموسم، بفوزه خمس مرات في ست مباريات، قبل أن يخسر أمام توتنهام في مباراة شهدت خطأ تحكيميا فادحا بحقه 1-2 ويتعادل على أرض برايتون القوي 2-2.

ابتسم ديربي "ميرسيسايد" الـ243 لطرفه الأحمر، بعد أن تغلّب ليفربول على ضيفه إيفرتون المنقوص عدديا 2-0 بهدفي نجمه المصري محمد صلاح، وارتقى مؤقتا إلى صدارة الدوري الإنجليزي السبت على ملعب "أنفيلد" في افتتاح المرحلة التاسعة.

تابعوا قناة موقع "عرب 48" عبر منصة "تلغرام" للأخبار أولا بأول

ورفع الـ"ريدز" رصيده إلى 20 نقطة بالتساوي مع توتنهام الذي يستقبل فولهام الإثنين في ختام المرحلة.

وبعد ثلاثة أيام من طلبه "تقديم المساعدة الانسانية فورا" لقطاع غزّة في ظل العدوان الإسرائيلي عليها، سجّل صلاح هدفي المباراة في الدقيقة 75 من ركلة جزاء دون المبالغة في احتفاله، والثاني في الوقت القاتل من هجمة مرتدة.

وخسر ليفربول مرّة يتيمة في آخر 29 مباراة مع جاره اللدود، خلال فترة كورونا في شباط/فبراير 2021 على ملعب "أنفيلد" 2-0 بدون جماهير.

وحقق ليفربول بداية قوية هذا الموسم، بفوزه خمس مرات في ست مباريات، قبل أن يخسر أمام توتنهام في مباراة شهدت خطأ تحكيميا فادحا بحقه 1-2 ويتعادل على أرض برايتون القوي 2-2.

في المقابل، عاد إيفرتون إلى دوامة الهزائم، فسقط للمرة السادسة في تسع مباريات، ليترنح على أبواب منطقة الهبوط.

ورغم رأسية مبكرة أهدرها دومينيك كالفرت-لوين أمام الحارس البرازيلي أليسون بيكر، كان ليفربول الطرف الأفضل في الشوط الأول دون إدراك الشباك.

وأكمل رجال المدرب شون دايش المباراة بعشرة لاعبين باكرا، عندما نال المخضرم آشلي يونغ (38 عاما) إنذاره الثاني في الدقيقة 37 إثر خطأ أرعن على جناح ليفربول الكولومبي لويس دياز.

وفيما عزّز دايش دفاعه مطلع الشوط الثاني، دفع الألماني يورغن كلوب الذي يفتقد مهاجمه الهولندي المصاب كودي جاكبو، بالأوروغواياني داروين نونيز وهارفي إليوت.

وحصل المضيف على ركلة جزاء إثر عرضية من دياز ارتدت من يد المدافع البديل مايكل كين، ترجمها صلاح قوية عكس ارتماء الحارس الدولي جوردان بيكفورد (75).

ومنع بيكفورد الشاب إليوت من تعزيز الفارق في الدقيقة الأخيرة عندما أبعد كرته الصاروخية البعيدة ببراعة إلى ركنية، ثم احتضن الشباك الجانبي تسديدة قريبة من البرتغالي ديوغو جوتا (90+2).

وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، انطلق نونيز بمرتدة مررها مقشرة لصلاح المتربص فزرعها في الشباك هدفا ثانيا (90+7)، ليحقق ليفربول الأهم ويتصدر متفرغا لمواجهة تولوز الفرنسي الخميس في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).