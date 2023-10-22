حملات تضامن مع فلسطين في ملاعب أوروبية

رفعت الجماهير الأعلام الفلسطينية في أكثر من ملعب وبلد، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان متواصل وبشكل يومي من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يواصل قصفه لقطاع غزة على خلفية عملية "طوفان الأقصى".

شهدت ملاعب أوروبية مع إستئناف البطولات المحلية تضامنا واسعا مع الشعب الفلسطيني، وخصوصا بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، في الأيام الأخيرة، ورفعت الأعلام الفلسطينية في أكثر من ملعب وبلد، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان متواصل وبشكل يومي من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يواصل قصفه لقطاع غزة على خلفية عملية "طوفان الأقصى".

وعلى ما يبدو فإن جماهير أندية الدوري الإسباني لن تقف متفرجة أمام الحرب التي شنتها إسرائيل بحق الفلسطينيين، إذ أنه خلال المباراة التي جمعت فريقي ريال سوسييداد ومايوركا في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني، أمس السبت، لم يتردّد قسم من مشجّعي سوسييداد في التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين عبر رفع إعلام فلسلطين في المدرجات بأعداد كبيرة.

وسُمعت أصوات تصفيق من الجمهور في ملعب "أنويتا" بعد رفع أعلام فلسطين في المدرجات، في لقطات مميزة أكدت دعم الشعوب في مختلف أنحاء العالم للقضية الفلسطينية ومساندة أهالي غزة الذين يواجهون عدوانا إسرائيليا لليوم السادس عشر على التوالي.

وكان مشجعون لنادي أوساسونا أول من بادر لهذه اللفتة عبر رفع أعلام لفلسطين في مدرجات ملعب "إلـ سادار" في بامبلونا، وذلك قبل انطلاق المواجهة ضد ألميريا في افتتاح الجولة العاشرة من الليغا، مساء اول من أمس الجمعة.