ثلاثية نكيتياه تقود آرسنال إلى المركز الثاني مؤقتا

نجح نكيتياه في افتتاح التسجيل عندما تلقى الكرة داخل المنطقة من ديكلان رايس فراوغ مدافعا وأودعها الشباك (28).

سجل المهاجم إدوارد نكيتياه الذي لعب بدلا من البرازيلي غابريال جسووس المصاب، ثلاثية لفريقه آرسنال السبت ليقوده إلى فوز ساحق على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب 5-0، في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ورفع آرسنال رصيده إلى 24 نقطة وارتقى إلى المركز الثاني مؤقتا على حساب مانشستر سيتي الذي يواجه جاره يونايتد في ديربي مانشستر الأحد.

ويتخلف آرسنال بفارق نقطتين عن توتنهام المتصدر جاره في شمال لندن والفائز على كريستال بالاس 2-1 في افتتاح المرحلة الجمعة.

وقرر مدرب آرسنال الإسباني ميكل أرتيتا إراحة صانع ألعابه النروجي مارتن أوديغارد وأشرك بدلا منه إميل سميث رو.

ونجح نكيتياه في افتتاح التسجيل عندما تلقى الكرة داخل المنطقة من ديكلان رايس فراوغ مدافعا وأودعها الشباك (28).

وأضاف نكيتياه الثاني بعد مرور 5 دقائق على الشوط الثاني مستغلا كرة مرتدة من حارش شيفيلد يونايتد قبل أن ينجح في تحقيق الهاتريك بتسديدة قوية من خارج المنطقة (58).

وأضاف البديل البرتغالي فابيو فييرا الرابع من ركلة جزاء ارتكبت عليه (88)، قبل أن يختتم المدافع الياباني تاكيهيرو توميياسو مهرجان الأهداف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.