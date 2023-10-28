ثنائية بيلينغهام تهدي الكلاسيكو والصدارة لريال مدريد

حاول برشلونة تعزيز تقدمه في أكثر من مناسبة، عن طريق فيرمين لوبيس (14)، لكنه فشل في ذلك.

سجل الإنجليزي جود بيلينغهام ثنائية ليقلب الطاولة لصالح فريقه ريال مدريد مهديا إياه انتصارا على غريمه ومضيفه برشلونة 2-1 في مباراة الكلاسيكو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

تغطية متواصلة في قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

وفي معقله المؤقت على الملعب الأولمبي في مونتجويك، افتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة السادسة من المباراة عن طريق الألماني إيلكاي غوندوغان، قبل أن يقلب ريال مدريد نتيجة المباراة بهدفين لنجمه بيلينغهام (68 و90+2).

وبهذا الانتصار، عزز النادي الملكي صدارته مع 28 نقطة بفارق الأهداف عن جيرونا الثاني، فيما تجمّد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

وبدأت المباراة بضغط من أصحاب الأرض الذين افتقدوا لخدمات بعض أبرز اللاعبين على غرار الهولندي فرينكي دي يونغ وسيرجي روبرتو وبيدري.

لكنهم رغم ذلك كانوا سبّاقين إلى افتتاح التسجيل عن طريق غوندوغان الذي كان يتبادل الكرة مع البرتغالي جواو فيليكس على مشارف منطقة الجزاء، فارتبك مدافعو الريال وحوّل الفرنسي إوريليان تشواميني الكرة إلى الخلف وأخفق زميله النمسوي دافيد ألابا في تشتيتها، فاقتنصها الألماني بسهولة في الشباك (6).

حاول برشلونة تعزيز تقدمه في أكثر من مناسبة، عن طريق فيرمين لوبيس (14)، لكنه فشل في ذلك.

وحاول الألماني أنتونيو روديغر التسديد من خارج المنطقة للريال، لكن كرته مرّت إلى جانب القائم الأيمن (22).

وإذ انتهى الشوط الأول بتقدّم برشلونة، كان الشوط الثاني مغايرا. فتألق الحارس الألماني لبرشلونة مارك أندريه تير شتيغن في أكثر من مناسبة للتصدي لمحاولات ريال مدريد، أبرزها للبرازيلي رودريغو (46).

وكاد إينيغو مارتينيز أن يضيف الهدف الثاني لبرشلونة، برأسية ارتطمت بالقائم الأيمن، قبل أن ترتد أمام زميله الأوروغواياني رونالد أراوخو الذي سدد على المرمى، لكن الحارس كيبا كان بالمرصاد (51).

وفي ظل الخسارة، دفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالفرنسي إدواردو كامافينغا بدلا من مواطنه فيرلان ميندي، ثم بالكرواتي المخضرم لوكا مودريتش وخوسيلو بدلا من الألماني توني كروس ورودريغو.

كما زجّ تشافي هيرنانديز بمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بدلا من فيران توريس.

لكن التغييرات صبّت في صالح الضيوف، إذ نجح بيلينغهام في تسجيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 68، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ركنها إلى يسار تير شتيغن الذي عجز عن صدّها.

ونجح الدولي الإنجليزي في تسجيل الهدف الثاني وحسم المباراة لصالح نادي العاصمة الإسبانية، بعدما أكمل في الشباك كرة عرضية هيأها له مودريتش (90+2).