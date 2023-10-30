الإسبانية بونماتي تحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعبة

غابت بوتياس عن لائحة المرشحات بعدما ابتعدت لفترة طويلة عن برشلونة نتيجة تعرضها لتمزق في الرباط الصليبي لركبتها ما أدى إلى غيابها عن الملاعب طيلة تسعة أشهر.

توجت الإسبانية أيتانا بونماتي بالكرة الذهبية لأفضل لاعبة لعام 2023 في حفل الجوائز الذي تنظمه في باريس سنويا مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، بعد الدور الذي لعبته في قيادة منتخب إسبانيا إلى إحراز كأس العالم لأول مرة في تاريخه بفوزه الشهر قبل الماضي في سيدني على نظيره الإنجليزي بطل أوروبا في المباراة النهائية.

تغطية متواصلة في قناة موقع "عرب 48" في تيليغرام

كما لعبت ابنة الـ25 عاما التي أحرزت الشهر الماضي جائزة "يويفا" لأفضل لاعبة في أوروبا، دورا في قيادة فريقها برشلونة إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات والدوري المحلي، ما جعلها الأفضل حظا لخلافة زميلتها في النادي الكاتالوني والمنتخب اليكسيا بوتياس التي نالت الكرة الذهبية في العامين الماضيين.

وغابت بوتياس عن لائحة المرشحات بعدما ابتعدت لفترة طويلة عن برشلونة نتيجة تعرضها لتمزق في الرباط الصليبي لركبتها ما أدى إلى غيابها عن الملاعب طيلة تسعة أشهر.

وتنافست بونماتي مع ثلاث من زميلاتها في المنتخب الفائز بكأس العالم وهن أولغا كارمونا التي سجلت الهدف الوحيد في النهائي ضد إنجلترا، وسلمى باراويلو وألبا ريدوندو، إضافة إلى زميلتيها في برشلونة باتريسيا غيخارو ومابي ليون اللتين لم تشاركا في مونديال أستراليا ونيوزيلندا في خطوة احتجاجية ضد الاتحاد الإسباني للعبة ومدرب المنتخب خورخي فيلدا.

وتقدمت بونماتي في السباق على الجائزة المرموقة على كل من نجمة أستراليا سام كير (تشيلسي الإنجليزي) وزميلتيها في النادي الكاتالوني باراويلو والسويدية فريدولينا رولفو وحارسة إنجلترا ماري إيربس (مانشستر يونايتد).