فلسطين حاضرة بقوة في مباريات دوري المغرب

كمبادرة تضامنية مع غزة، ارتدى فريق اتحاد طنجة قمصانا تحمل العلم الفلسطيني وشعار "فلسطين حرة"، وذلك خلال سفره لمواجهة الجيش الملكي.

حضرت فلسطين بقوة في مباريات دوري المغرب لكرة القدم، وخلال مباراة نادي الوداد البيضاوي ضد فريق الترجي التونسي ضمن ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي بالدار البيضاء.

وتبين من الصور ومقاطع فيديو حضور العلم الفلسطيني بشكل كبير ولافت، وهتافات داعمة لقطاع غزة التي تعيش منذ 23 يوما حربا دموية راح ضحيتها الآلاف.

وخلال مباراة الوداد والترجي، رفع عدد كبير من الجمهور العلم الفلسطيني، وصدحت أصوات جمهور نادي الوداد بأغنيته الجديدة "أرض الصمود" في مدرجات ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأحد.

وكمبادرة تضامنية مع غزة، ارتدى فريق اتحاد طنجة قمصانا تحمل العلم الفلسطيني وشعار "فلسطين حرة"، وذلك خلال سفره لمواجهة الجيش الملكي.

كما رفع جمهور فريق الجيش الملكي العلم الفلسطيني، وهتف لصالح فلسطين خلال المباراة التي جمعته مع اتحاد طنجة برسم الدوري المغربي لكرة القدم، مساء أمس.

ونشر جمهور الجيش الملكي فيديو دعما للقضية الفلسطينية.

وتناقلت صفحات منصات التواصل الاجتماعي هذه المشاهد التي بدا فيها حماس وتشجيع الجماهير المغربية للقضية الفلسطينية.

وأشاد الأكاديمي المغربي، خالد بكاري، بارتداء فريق اتحاد طنجة قميصا يتضمن علم فلسطين. وقال في تدوينة له على "فيسبوك"، إن "مبادرة تضامنية من نادي اتحاد طنجة، لاعبو الفريق أثناء توجههم للقنيطرة من أجل خوض مقابلة في مواجهة فريق الجيش الملكي، ارتدوا قميصا موحدا يحمل شعار: الحرية لفلسطين".

بدروه، قال الناشط ميلود محمد، تعليقا على مبادرة اتحاد طنجة، إن "موقف رائع للاعبي اتحاد طنجة يساندون به القضية الفلسطينية".

وأضاف في تدوينة له على فيسبوك، إنه "موقف رجولي من أبناء طنجة الأحرار".

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، ويفرض عليها حصارا شاملا مع قطع الكهرباء والماء. ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ23، تجاوزت حصيلة شهداء العدوان 8 آلاف شخص، أكثر من 3 آلاف و200 منهم أطفال، وكثّف جيش الاحتلال غاراته وقصفه المدفعي على مناطق متفرّقة في القطاع المحاصَر.