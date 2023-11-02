نيمار يخضع لعملية جراحية في البرازيل

سبق للازمار أن أشرف على الجراحة التي أجراها نيمار بسبب كسر في القدم عام 2018.

يخضع النجم البرازيلي لنادي الهلال السعودي نيمار لعملية جراحية الخميس في البرازيل بعد تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الشهر الماضي، بحسب ما أفاد الاتحاد البرازيلي الأربعاء.

وسيجري ابن الـ31 عامًا، الذي انضم إلى الهلال قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في آب/أغسطس، الجراحة في مستشفى "مايتر دي" في جنوب شرقي مدينة بيللو أوريزونتي في البرازيل على يد طبيب المنتخب رودريغو لازمار، كما كشف الاتحاد البرازيلي في بيانه.

وسبق للازمار أن أشرف على الجراحة التي أجراها نيمار بسبب كسر في القدم عام 2018.

وخرج نيمار محمولا وهو يذرف الدموع تأثرًا على إصابته في المباراة التي خسرها المنتخب البرازيلي أمام أوروغواي 0-2 ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم في 17 تشرين الأول/أكتوبر، بعد اصطدامه بلاعب وسط الفريق المنافس نيكولاس دي لا كروس.

وسيغيب نيمار لفترة عن الملاعب، ومن ضمنها المباراتان المقبلتان لمنتخب بلاده أمام كولومبيا والغريم التقليدي الأرجنتين في تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.