المدير الفني لآرسنال يقول إن انتقاداته اللاذعة للحكام مدعومة "بالأدلة"

أرتيتا قال بعد المباراة إنه شعر بـ"الخجل" و"الإحراج"، وإن القرارات التي تم التوصل إليها كانت "وصمة عار".

زاد المدير لفني لفريق آرسنال الإنجليزي، ميكل أرتيتا، من انتقاداته الحادة لحكام المباريات، قائلا مساء أمس الثلاثاء، إن الانتقادات، تدعمها "أدلة" وإن من "واجبه" الدفاع عن ناديه، وسط اتهامات بأنه يسعى لتبرير إساءته للحكام على نطاق واسع.

وأبدى أرتيتا غضبا بالغا إزاء أسلوب تعامل الدوري الإنجليزي الممتاز مع خسارة آرسنال بهدف واحد مقابل لا شيء أمام نيوكاسل، السبت الماضي، وبخاصة تأكيد صحة هدف الفوز المثير للجدل الذي أحرزه لاعب جناح نيوكاسل، أنتوني غوردون، بعد اللجوء لتقنية (الفار) للهدف للتحقق من ثلاثة انتهاكات محتملة.

وقال أرتيتا بعد المباراة إنه شعر بـ"الخجل" و"الإحراج"، وإن القرارات التي تم التوصل إليها كانت "وصمة عار".

نشر نادي آرسنال بيانا، يوم الأحد الماضي، أيد فيه المدير الفني للفريق وحث هيئة التحكيم في كرة القدم الإنجليزية على "معالجة مستوى التحكيم" في الدوري.

وقال أرتيتا، الثلاثاء، إنه "من واجبي أن أدافع عن لاعبي فريقي، وأن أدعم لاعبي فريقي وفريقي، وأدافع عن جمهوري بأفضل طريقة ممكنة، وأنا أفعل ذلك مرة تلو الأخرى.. أنا أفعل ذلك لا بالطريقة التي أشعر بها، بل بالدليل والتزام الوضوح قدر المستطاع".

وقال تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن نادي آرسنال مستعد للاستشهاد بعدد من القرارات التي اتخذت ضده، منذ الموسم الماضي، في اجتماع النادي المقبل مع الحكام في محاولة لإثبات وجود نمط تحكيمي.