رونالدو يقود النصر إلى فوز جديد

في الوقت المحتسب بدل الضائع فوت النصر فرصة لتسجيل هدف ثالث عندما انطلق رونالدو بالكرة قبل أن يصوبها بجوار القائم.

واصل النصر نتائجه الإيجابية وحقق فوزا مستحقا عندما تغلب على مضيفه الوحدة 3-1 على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة في ختام منافسات المرحلة الثالثة عشر من الدوري السعودي.

وتناوب على تسجيل ثلاثية النصر، البرازيلي أليكس تيليس (11) وعبدالإله العمري (39) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (49) بينما سجل هدف الوحدة، البرازيلي انسيلمو دي مورايش (81).

ورفع النصر رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر، في حين تراجع الوحدة للمركز التاسع برصيد 16 نقطة.

ورغم البداية الجيدة للوحدة الذي كان الطرف الأفضل، إلا أن النصر نجح في التسجيل عندما صوب تيليس كرة من ركلة حرة مباشرة استقرت على يمين الحارس المغربي منير المحمدي (11).

وكاد النصر أن يضاعف النتيجة لولا براعة المحمدي الذي تصدى لرأسية السنغالي ساديو ماني وحولها بصعوبة للركنية (21).

ولاحت فرصة للوحدة لمعادلة النتيجة لكن رأسية المغربي جواد الياميق مرت بجوار القائم (24).

وواصل المحمدي تألقه عندما تصدى لكرة قوية من رونالدو من ركلة حرة مباشرة (28). ومن كرة عرضية عزز النصر تقدمه بهدف ثان عندما ارتقى العمري فوق الجميع ولعب الكرة برأسه على يسار المحمدي (39).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع فوت النصر فرصة لتسجيل هدف ثالث عندما انطلق رونالدو بالكرة قبل أن يصوبها بجوار القائم.

وبعد مرور ثلاث دقائق على بداية الشوط الثاني عزز النصر تقدمه بهدف ثالث عندما أخطأ دفاع الوحدة في إعادة الكرة للحارس ليخطفها رونالدو ويضعها بكل هدوء على يسار المحمدي (49).

ولاحت فرصة للوحدة لتقليص الفارق لكن كرة الأسترالي كريغ غودوين تصدى لها نواف العقيدي وأمسكها على دفعتين (55).

وأنقذ المحمدي مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة ساديو ماني ويحولها للركنية (68).

ومن كرة عرضية قلص الوحدة الفارق عندما تابع دي مورايش كرة عرضية لعبها برأسه على يسار نواف العقيدي (81).