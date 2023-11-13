إنتر ميلان يستعيد صدارة الدوري الإيطالي من يوفنتوس

رفع الإنتر رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطتين عن "البيانكونيري" الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 29 نقطة، بينما تجمد رصيد فروسينوني عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

استعاد إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي من غريمه يوفنتوس، إثر فوزه على فروسينوني بهدفين دون رد، مساء أمس الأحد، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة.

ودخل إنتر المواجهة وهو في المركز الثاني بفارق نقطة خلف غريمه يوفنتوس، بعد فوز الأخير على كالياري بهدفين لهدف، السبت، لكن فريق المدرب سيموني إنزاغي نجح في استعادة الصدارة، قبل فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية للفيفا.

ورفع الإنتر رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطتين عن "البيانكونيري" الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 29 نقطة، بينما تجمد رصيد فروسينوني عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويدين "النيراتزوري" بفوزه الخامس على فروسينوني من أصل خمس مواجهات بينهما في الدوري إلى فيديريكو ديماركو الذي مهد الطريق أمامه بهدف رائع في الدقيقة 43، من مسافة 40 مترا، مستفيدا من تقدم الحارس ستيفانو توراتي عن مرماه.

وحسم إنتر النقاط الثلاث في بداية الشوط الثاني حين عزز تقدمه من ركلة جزاء انتزعها الفرنسي ماركوس تورام ونفذها التركي هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.