القطري ناصر العطية يتوج بكأس العالم للراليات الصحراوية

توج ناصر العطية لقب بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية "باها" للمرة الأولى بشكلها الجديد، حيث سبق أن حققها بشكلها القديم خمس مرات.

توج القطري ناصر صالح العطية، مساء أمس الأحد، بلقب بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية "باها"، إثر فوزه بسباق دبي الصحراوي، الجولة الختامية من البطولة.

واحتل العطية، بصحبة الملاح الفرنسي ماتيو بوميل على متن سيارة "برودرايف هانتر"، المركز الأول في الترتيب العام في سباق باها دبي، مسجلا زمنا قدره 5:22:52.3 ساعة، وبفارق +5:13.9 دقيقة عن أقرب منافسيه، السعودي يزيد الراجحي، صاحب المركز الثاني.

وجاء الأرجنتيني خوان كروز ياكوباني ثالثا بزمن إجمالي قدره 5:48:35.9 ساعة، تلاه البرتغالي خوا فيريرا في المركز الرابع بزمن إجمالي قدره 5:48:48.1 ساعة، بينما أكمل السائق البرازيلي أوتافيو سوسا ليتي قائمة المراكز الخمسة الأولى بزمن إجمالي قدره 6:04:05.5 ساعة.

وتوج ناصر العطية لقب بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية "باها" للمرة الأولى بشكلها الجديد، حيث سبق أن حققها بشكلها القديم خمس مرات.