الجماهير المصرية ترفع العلم الفلسطيني في المباراة مع جيبوتي

سجلت انطلاقة قوية لمصر وتغلبت الجزائر على الصومال وتعثر المنتخب السوداني أمام توغو في تصفيات كأس العالم 2026.

قاد محمد صلاح مصر لتحقيق فوز "كاسح" على ضيفه منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة، مساء أمس الخميس، في مستهل مشوار الفريقين بتصفيات كأس العالم 2026 للقارة الإفريقية بالمجموعة الأولى.

وسجل مهاجم ليفربول الإنجليزي 4 أهداف "سوبر هاتريك" في المباراة، بينما تكفل مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومحمود حسن تريزيغيه لاعب طرابزون سبور التركي بالهدفين الآخرين.

وحصد منتخب "الفراعنة" أول 3 نقاط في التصفيات ليتصدر مجموعته التي تضم أيضا إثيوبيا، وسيراليون، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وجيبوتي.

ورفعت الجماهير المصرية العلم الفلسطيني إلى جانب العلم المصري في المباراة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة الذي يتعرض لجرب مدمرة تنفذها إسرائيل منذ 42 يوما على التوالي.

وفي المجموعة السابعة تغلب المنتخب الجزائري على ضيفه الصومالي بثلاثة أهداف لواحد، سجل للفائز أحمد عبدي لاعب منتخب الصومال بالخطأ في مرماه، وبغداد بونجاح وإسلام سليماني.

وتصدر "محاربو الصحراء" جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب موزمبيق الذي تغلب بدوره على مضيفه بوتسوانا بثلاثة أهداف لهدفين.

وتعادل منتخب السودان بملعب "شهداء بنينا" بليبيا مع ضيفه المنتخب التوغولي بهدف لمثله ضمن منافسات المجموعة الثانية للتصفيات.

تقدم السودان بالهدف الأول من ركلة جزاء عن طريق محمد عيسى في الدقيقة 17، وتعادل كيفين دينكي لمنتخب توغو في الدقيقة 43.

وتتصدر الكونغو الديمقراطية جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بالفوز على المنتخب الموريتاني بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أول من أمس، الأربعاء.