فينيسيوس جونيور قد يغيب عن الملاعب إثر الإصابة في مباراة مع البرازيل

أصيب فينيسيوس في خسارة البرازيل بنتيجة 2-1 أمام كولومبيا أول من أمس، الجمعة، واضطر إلى التبديل قبل نهاية الشوط الأول.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء أمس السبت، عن أن مهاجمه فينيسيوس جونيور أصيب بتمزق في عضلة الساق أثناء اللعب مع منتخب البرازيل في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال ريال مدريد إن الفحوص الطبية أظهرت أن فينيسيوس يعاني من تمزق عضلي في ساقه اليسرى.

أصيب فينيسيوس في خسارة البرازيل بنتيجة 2-1 أمام كولومبيا أول من أمس، الجمعة، واضطر إلى التبديل قبل نهاية الشوط الأول.

لم يقدم ريال مدريد جدولا زمنيا لتعافي فينيسيوس، لكن هذا النوع من الإصابات يمكن أن يغيب اللاعبين عن الملاعب لمدة شهرين تقريبا.

تأهل ريال مدريد بالفعل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا. ويتأخر بفارق نقطتين عن المتصدر جيرونا بعد 13 جولة في الدوري الإسباني.

وسجل فينيسيوس، البالغ من العمر 23 عاما، ستة أهداف لريال مدريد هذا الموسم، بما فيها ثلاثة في آخر مباراتين للفريق.