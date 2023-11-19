هالاند يغيب عن مباراة النرويج أمام إسكتلندا بسبب الإصابة

قال طبيب الفريق، أولا ساند، إن "إصابة القدم تركت هالاند يعاني من الألم وتقيد حركته".

يغيب مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينغ هالاند، عن مباراة منتخب النرويج أمام منتخب إسكتلندا في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، والمقررة اليوم الأحد، بسبب ما وصفها طبيب المنتخب النرويجي بإصابة مؤلمة في القدم.

أصيب هالاند أثناء المشاركة في فوز النرويج بنتيجة 2-0 على جزر الفارو في مباراة ودية أقيمت، يوم الخميس الماضي.

وقال هالاند في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس السبت، إنه "لسوء الحظ، سأغيب عن مباراة الغد ضد إسكتلندا. أتمنى للأولاد (اللاعبين) كل التوفيق. الآن العلاج ومحاولة العودة في أسرع وقت ممكن".

وقال طبيب الفريق، أولا ساند، إن "إصابة القدم تركت هالاند يعاني من الألم وتقيد حركته".

ولن تؤثر مباراة، اليوم، في غلاسكو على فرص التأهل لأي من الفريقين، إذ تأهلت إسكتلندا بالفعل للبطولة المقررة العام المقبل في ألمانيا، وتحتل النرويج المركز الثالث في المجموعة ولا يمكنها التأهل تلقائيا، على الرغم من أنها لا تزال لديها فرصة للوصول إلى مباريات الملحق.