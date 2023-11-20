منتخب بلجيكا يسحق أذربيجان بخماسية نظيفة

سحق منتخب بلجيكا أذربيجان بخماسية نظيفة، مساء أمس الأحد، في المباراة التي أجريت على ملعب "الملك بودوان" ضمن الجولة العاشرة لتصفيات "يورو 2024".

قاد المهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، منتخب بلاده لتحقيق فوز ساحق على ضيفه الأذربيجاني بخماسية نظيفة، مساء أمس الأحد، على ملعب "الملك بودوان" في الجولة العاشرة لتصفيات "يورو 2024".

شهدت المباراة تألق مهاجم روما الإيطالي (30 عاما) بتسجيله 4 أهداف (سوبر هاتريك)، لينفرد بصدارة لائحة هدافي التصفيات برصيد 14 هدفا بفارق 4 أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورفع الفوز رصيد المنتخب البلجيكي إلى 20 نقطة ليتصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد المنتخب الأذربيجاني عند 7 نقاط في المركز الرابع.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق روميلو لوكاكو في الدقائق 17، و26، و30، و37، على التوالي بينما أضاف زميله لياندرو تروسارد الهدف الخامس في الدقيقة 89 من اللقاء.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، حقق منتخب السويد فوزا معنويا على ضيفه إستونيا، بهدفين دون رد، في لقاء تحصيل حاصل، بعد أن فقد الفريق الإسكندنافي فرصته نهائيا في المنافسة على التأهل، في وقت سابق.

أحرز هدفي أصحاب الأرض، فيكتور كلايسون وإيميل فورسبيرج، في الدقيقتين 22 و55 من عمر اللقاء

ورفعت السويد رصيدها إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إستونيا عند نقطة واحدة في المركز الخامس والأخير.

وكان منتخبا بلجيكا والنمسا تأهلا إلى نهائيات "يورو 2024"، في وقت مبكر من ختام التصفيات، بعد أن احتلا المركزين الأول والثاني على التوالي بالمجموعة.