استقالة عضو مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي بسبب منشور عن الحرب في غزة

أوقف وسيم حق عن العمل بسبب منشور له على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي قيل إنه قارن فيه بين أدولف هتلر ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. وتم حذف المنشور، بينما اعتذر وسيم حق.

استقال عضو بمجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمس الخميس، من منصبه، بعد أن نشر منشورا يتعلق بالحرب على غزة.

تم إيقاف وسيم حق عن العمل بسبب منشور له على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي قيل إنه قارن فيه بين أدولف هتلر ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. وتم حذف المنشور، بينما اعتذر وسيم حق.

وأجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الهيئة الحاكمة لكرة القدم في إنجلترا، تحقيقا في الأمر.

وكتب وسيم حق على منصة إكس يقول إنه "استقلت هذا الصباح من الاتحاد الإنجليزي. كما أكرر اعتذاري للجالية اليهودية".

وأضاف أنه "خلفت هذه الحرب آلاف القتلى، والعديد منا يعانون من الإحباط والاضطراب الشديد. آمل أن تلعب كرة القدم دورا مستقبليا في تخفيف التوترات بين المجتمعات".

انضم وسيم حق إلى مجلس الاتحاد الإنجليزي في العام 2019 كممثل لمجتمع السود والآسيويين والأقليات العرقية.

وتم فصله من دور مماثل في مجلس اتحاد التنس، الأسبوع الماضي.

يوم الخميس، شارك وسيم حق خطاب استقالته، الذي تم إرساله إلى رئيسة الاتحاد الإنجليزي، ديبي هيويت.

قال وسيم حق إن "تعليقي كان انتقادا مباشرا لسياسي، وليس حول عرق أو جماعة دينية. في التعبير عن هذه المشاعر، اخترت الكلمات الخاطئة تماما، وقد أثر ذلك على منصبي القيادي الذي أشغله في الاتحاد الإنجليزي".

وأضاف أنه يعتزم "التفاعل شخصيا وبشكل مباشر مع أعضاء الجالية اليهودية للمشاركة والفهم".

كما عرض مساعدة الاتحاد الإنجليزي في تطوير "عملية منهجية" من أجل "لم شمل المجتمعات معا في المستقبل".