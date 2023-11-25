آرسنال ينتزع صدارة الدوري من مانشستر سيتي

عانى آرسنال الأمرين أغلب فترات المباراة وكان في طريقه إلى السقوط في فخ التعادل لولا هدف هافيرتز الذي جاء بعد 20 دقيقة من دخوله مكان البرازيلي غابريال مارتينيلي.

فكَّ المهاجم البديل الدولي الألماني، كاي هافيرتز، صيامه التهديفي مع ناديه آرسنال وقاده الى الصدارة بتسجيله هدف الفوز القاتل على جاره اللندني برنتفورد 1-0 السبت في المرحلة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

وسجل هافيرتز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89 برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من بوكايو ساكا أسكنها بين ساقي الحارس الهولندي مارك فليكن.

وهو الهدف الثاني لهافيرتز، بطل نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 بتسجيله هدف الفوز في مرمى مانشستر سيتي، مع آرسنال منذ انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية قادما من جاره اللندني مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار).

وواجه هافيرتز انتقادات كثيرة منذ انتقاله إلى صفوف آرسنال بسبب العروض المخيبة وعدم فعاليته أمام المرمى، حتى أن هدفه الأول كان من ركلة جزاء في مرمى المضيف بورنموث (4-0) في 30 أيلول/سبتمبر الماضي.

وهو الفوز الثالث تواليا لآرسنال في مختلف المسابقات والتاسع في الدوري فرفع رصيده إلى 30 نقطة منتزعا الصدارة من مانشستر سيتي حامل اللقب والذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه ليفربول 1-1 في قمة المرحلة.

وعانى آرسنال الأمرين أغلب فترات المباراة وكان في طريقه إلى السقوط في فخ التعادل لولا هدف هافيرتز الذي جاء بعد 20 دقيقة من دخوله مكان البرازيلي غابريال مارتينيلي.

واضطر المدرب الإسباني لأرسنال، ميكيل أرتيتا، إلى إشراك حارس المرمى الدولي آرون رامسدايل بدلا من الأساسي الإسباني دافيد رايا الذي تضمن عقد انضمامه إلى النادي اللندني من الجار برنتفورد عدم خوضه الديربي بين الفريقين.

وارتكب رامسدايل خطأ كاد يكلف فريقه غاليا عندما تباطأ في تشتيت الكرة فتهيأت أمام براين مبويمو الذي سددها من مسافة قريبة لكن ديكلان رايس أبعدها عن خط المرمى (14).

وسجل آرسنال هدفا عبر الدولي البلجيكي لياندرو تروسار ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "فار" (42).

وانتظر آرسنال الدقيقة 89 لخطف هدف الفوز برأسية هافيرتز، في أول أهدافه في المباريات العشر الأخيرة.