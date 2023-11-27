تتويج إيطاليا بلقب كأس ديفيز للتنس للمرة الثانية

هذه المرة الأولى، التي يتوج بها الفريق الإيطالي باللقب على حساب أستراليا في النهائي، حيث كانت الغلبة للأستراليين أعوام 1960 و1961 و1977.

توجت إيطاليا بلقب كأس ديفيز لكرة المضرب (تنس)، أمس الأحد، للمرة الثانية في تاريخها والأولى منذ 47 عاما، إثر فوزها على أستراليا 2-0 بنهائي المسابقة التي أقيمت بمدينة ملقة الإسبانية.

وجاء فوز الفريق الإيطالي بعد أن تغلب ماتيو أرنالدي على منافسه الأسترالي أليكسي بوبيرين في المباراة الأولى، ويانيك سينر، على أليكس دي مينور في المباراة الثانية، بنفس النتيجة بمجموعتين دون رد.

وسبق أن توجت إيطاليا بكأس ديفيز عام 1976 على حساب تشيلي، فيما أخفقت أستراليا في الفوز باللقب عقب خسارتها في النهائي الثاني على التوالي بالبطولة.

وكان الفريق الأسترالي خسر نهائي النسخة الماضية أمام نظيره الكندي، علما بأنه لم يحصل على اللقب منذ العام 2003.

وتعد هذه المرة الأولى، التي يتوج بها الفريق الإيطالي باللقب على حساب أستراليا في النهائي، حيث كانت الغلبة للأستراليين أعوام 1960 و1961 و1977.