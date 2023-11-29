مراد ياكين يحتفظ بمنصبه كمدرب لسويسرا في بطولة أمم أوروبا

يتولى ياكين تدريب سويسرا منذ آب/ أغسطس 2021، وتأهل إلى نهائيات كأس العالم العام الماضي على حساب إيطاليا في المجموعة المؤهلة.

احتفظ مراد ياكين، مدرب سويسرا، بمنصبه حتى بطولة أوروبا لكرة القدم العام المقبل، بعد أن قاوم الاتحاد الوطني لكرة القدم، أمس الثلاثاء، دعوات لإقالته.

تأهل المنتخب السويسري لبطولة أوروبا 2024 على الرغم من خوضه ثماني مباريات في التصفيات منذ حزيران/ يونيو، لم يفز فيها إلا على منتخب أندورا فقط. وأهدر التقدم باستقبال أهداف متأخرة وسط تقارير عن توتر بين المدرب واللاعبين الكبيرين غرانيت تشاكا ومانويل أكانجي.

جاء التصويت على الثقة قبل أربعة أيام من حضور ياكين قرعة بطولة أوروبا 2024 في هامبورغ بألمانيا.

وقال دومينيك بلان، رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم، في بيان إنه "رغم أننا تعادلنا في أربع مباريات وخسرنا مرة واحدة في المباريات التأهيلية الأخيرة، إلا أن مراد ياكين يحظى بثقة كاملة".

بدت قبضة ياكين على المنصب أكثر اهتزازا، بعد أن أصبح المدرب السويسري أورس فيشر متاحا، بعد إقالته من تدريب يونيون برلين الذي قاده من دوري الدرجة الثانية الألماني إلى دوري أبطال أوروبا.

تركزت التكهنات أيضًا على لوسيان فافر، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند ونيس، وهو سويسري أيضًا ويمكن تعيينه.

يتولى ياكين تدريب سويسرا منذ آب/ أغسطس 2021، وتأهل إلى نهائيات كأس العالم العام الماضي على حساب إيطاليا في المجموعة المؤهلة.

وفي قطر، فازت سويسرا في مباراتي دور المجموعات أمام الكاميرون وصربيا، قبل أن تخرج على يد البرتغال 6-1 في دور الـ16.