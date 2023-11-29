منظمة مستقلة تدير كرة القدم النسائية في إنجلترا لوضع معايير جديدة

يدير اتحاد كرة القدم الدوري الممتاز للسيدات منذ تأسيسه العام 2010 والبطولة منذ 2014، لكنه أعلن العام الماضي خطط تولي منظمة مستقلة الأنشطة التجارية للكرة النسائية ومنح الأندية تحكما أكبر في مستقبلها.

(أ ب)

ينتظر أن تدير كرة القدم النسائية في إنجلترا منظمة مستقلة بدلا من اتحاد كرة القدم بدءا من العام المقبل، بهدف وضع معايير جديدة للعبة.

ستكون أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات وبطولة الدرجة الثانية للسيدات تحت إدارة نيوكو، التي ستتولى إدارتها التنفيذية نيكي دوسيت، المستثمرة المالية السابقة والمديرة التنفيذية لنايك.

وعلقت دوسيت قائلة إن "الرغبة والطموح المشتركين شجعاني بشكل رهيب على جعل دورياتنا الأكثر تميزا، وتنافسية، وأمتع البطولات النسائية في العالم".

يدير اتحاد كرة القدم الدوري الممتاز للسيدات منذ تأسيسه العام 2010 والبطولة منذ 2014، لكنه أعلن العام الماضي خطط تولي منظمة مستقلة الأنشطة التجارية للكرة النسائية ومنح الأندية تحكما أكبر في مستقبلها.

يدير الدوري الممتاز أهم دوري لكرة القدم للرجال منذ 1992 في بريطانيا وأصبح الدوري الأثرى والأكثر شعبية في العالم.

تقول سو كامبل، مديرة الكرة النسائية في اتحاد الكرة الإنجليزي، إن "لعبة كرة القدم الاحترافية النسائية في أقوى مراحلها بفضل العمل الجاد لكل المشاركين في تطويرها حتى الآن، لكننا نعتقد بقوة أن نيوكو ستأخذها لمستوى جديد كلية".

وأضافت أنها "لحظة تاريخية لكرة القدم الاحترافية النسائية في البلاد".

وفاز المنتخب الإنجليزي للنساء بالبطولة الأوروبية العام الماضي ووصل لنهائي كأس العالم في أستراليا العام الجاري، بعد أن خسر أمام إسبانيا.