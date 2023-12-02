آرسنال يعزز صدارته بالفوز على وولفرهامبتون

هذا الفوز هو الخامس تواليًا لآرسنال في مختلف المسابقات بعد فوزه الساحق على لنس الفرنسي بسداسية نظيفة في منتصف الأسبوع ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا والذي حسم من خلاله تأهله إلى الأدوار الإقصائية

عزّز آرسنال صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي إلى أربع نقاط مؤقتًا عقب فوزه على ضيفه وولفرهامبتون 2-1 في افتتاح المرحلة الرابعة عشر السبت.

وسجّل هدفي "غانرز" كل من بوكايو ساكا (6) والنروجي مارتن أوديغار (13) قبل ان يقلّص البرازيلي ماتياس كونيا الفارق لوولفرهامبتون (86).

وبانتظار مباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام هوتسبير الخامس الأحد، بات النادي اللندني الباحث عن لقبه الأول في "البريمييرليغ" منذ العام 2004، يتقدم بأربع نقاط في صدارة الترتيب بـ33 نقطة مقابل 29 لسيتي و28 لليفربول الذي يواجه فولهام الأحد أيضًا.

وهذا الفوز هو الخامس تواليًا لآرسنال في مختلف المسابقات بعد فوزه الساحق على لنس الفرنسي بسداسية نظيفة في منتصف الأسبوع ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا والذي حسم من خلاله تأهله إلى الأدوار الإقصائية، والرابع تواليًا في الدوري المحلي.

وارتقى آرسنال إلى صدارة البريمييرليغ بفوزه على برنتفورد 1-0 في الجولة الماضية، مستغلا تعادل مانشستر سيتي وليفربول في لقاء القمة 1-1.

وضرب فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مبكرًا وأظهر عن نية واضحة في التمسّك بالصدارة، ونجح ساكا في هزّ الشباك إثر سلسلة من التمريرات الجماعية على مشارف المنطقة بين ساكا والبرازيلي غابريال جيسوس والياباني تاكيهيرو تومياسو، قبل أن يمرر الأخير كرة متقنة لساكا الذي سددها في الزاوية اليسرى مانحا أصحاب الأرض التقدم (6).

وبعد سبع دقائق فحسب، ضاعف آرسنال تقدمه عبر أوديغار إثر تبادل للكرة بين جيسوس والأوكراني أولكسندر زينشينكو على مشارف المنطقة من الجهة اليسرى قبل أن يمرر الأخير كرة متقنة إلى أوديغار المتمركز في قلب منطقة الجزاء فسددها زاحفة صاروخية في الزاوية اليمنى (13).

وأشعل الضيوف المواجهة في الدقائق الأخيرة بعد أن قلّص كونيا النتيجة بعدما سرق البرتغالي نيلسون سيميدو الكرة من زينشينكو ليمرّر إلى كونيا الذي لم يتوان عن تسديدها قوية فهزّت شباك الحارس الإسباني ديفيد رايا ويمنح فريقه بصيص أمل (86).

وكاد ساكا أن يسجّل هدفه الشخصي الثاني إثر تمريرة ساحرة من أوديغار المنطلق بسرعة، لكنّ كرة الأول ارتدت من القائم (87).