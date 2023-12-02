يورو 2024: قرعة سهلة لألمانيا ومجموعة الموت ضمت إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا

جمعت مجموعة الموت (الثانية) منتخبي إسبانيا وإيطاليا حاملة اللقب في النسخة الأخيرة كما ضمت أيضا المنتخب الكرواتي وصيف مونديال 2018 والذي بلغ نصف نهائي مونديال قطر قبل عام. وأكملت ألبانيا فرق المجموعة.

رأفت القرعة بمنتخب ألمانيا الذي يستضيف نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقررة في الفترة من 14 حزيران/يونيو إلى 14 تموز/يوليو المقبلين بعد أن أوقعته القرعة التي أقيمت في هامبورغ في مجموعة بمتناوله تماما، في حين جاءت إسبانيا وإيطاليا في مجموعة واحدة يمكن تسميتها بمجموعة الموت كونها تضم أيضا كرواتيا.

وجاء المنتخب الألماني ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات اسكتلندا والمجر وسويسرا، وسيخوض المباراة الافتتاحية على ملعب "اليانز أرينا" في ميونخ ضد اسكتلندا في 14 حزيران/يونيو.

وعلى الرغم من أفضلية الأرض بالنسبة للمنتخب الألماني الذي يغيب اللقب عن خزائنه منذ نسخة عام 1996 في إنجلترا، فهو يعاني من أزمة بعد أن خسر في ست من 11 مباراة لعبها منذ الخروج الثاني على التوالي من كأس العالم في دور المجموعات العام الماضي.

وكما هي الحال في معظم البطولات الكبرى، جمعت مجموعة الموت (الثانية) منتخبي إسبانيا وإيطاليا حاملة اللقب في النسخة الأخيرة كما ضمت أيضا المنتخب الكرواتي وصيف مونديال 2018 والذي بلغ نصف نهائي مونديال قطر قبل عام. وأكملت ألبانيا فرق المجموعة.

وبعد فشلها في التأهل لكأس العالم في النسختين الأخيرتين، تمكنت إيطاليا من حسم التأهل هذه المرة بعد تعادل سلبي صعب مع أوكرانيا في مباراتها الأخيرة علما بأنها خسرت مدربها الذي قادها إلى التتويج القاري روبرتو مانشيني الذي انتقل لتدريب المنتخب السعودي، وحل بدلا منه لوتشانو سباليتي.

ويضم منتخب إسبانيا، في صفوفه العديد من اللاعبين الشبان أمثال بدري وأنسو فاتي ولامين جمال بالإضافة إلى أصحاب الخبرة أمثال المهاجم ألفارو موراتا ولاعب وسط مانشستر سيتي رودري.

أما المنتخب الإنجليزي المرشح للمنافسة على اللقب بقوة بفضل تألق العديد من لاعبيه لا سيما هدافه هاري كين في صفوف بايرن ميونخ الألماني وجود بيلينغهام مع ريال مدريد الإسباني، فجاء في مجموعة متواضعة ضمت الدانمارك وصربيا وسلوفينيا.

وستكون الضغوطات كبيرة على منتخب "الأسود الثلاثة" بقيادة مدربه غاريث ساوثغيت بعد أن بلغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه عام 2021 وخسر النهائي على أرضه ملعب "ويمبلي" في لندن أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

وتطرق ساوثغيت الذي قاد إنجلترا إلى نصف نهائي مونديال روسيا 2018 أيضا إلى الضغوطات التي يواجهها فريقه لإحراز أول لقب كبير له منذ استضافة بلاده مونديال 1966 بقوله "أعتقد أننا يجب أن نتقبل ذلك (الضغوطات)".

في المقابل، جاءت فرنسا الفائزة باللقب مرتين عامي 1984 و2000، والمرشحة بقوة أيضا للمنافسة على اللقب كونها تضم كيليان مبابي وأنطوان غريزمان والعديد من النجوم الآخرين، في مجموعة سهلة على الورق لأنها ضمت هولندا (التقيا في التصفيات 4-0 و2-1 لصالح فرنسا)، والنمسا التي هزمت ألمانيا 2-0 وديا قبل أيام بالإضافة إلى منتخب متأهل من المسار الأول في الملحق ((بولندا أو ويلز أو فنلندا أو إستونيا).

أما منتخبا البرتغال بقيادة نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو وبلجيكا بقيادة هداف روما الإيطالي روميلو لوكاكو، فأوقعتهما القرعة في مجموعتين سهلتين، حيث يلعب الأول مع تركيا وتشيكيا ومنتخب متأهل من الملحق، في حين يلعب الشياطين الحمر مع سلوفاكيا ورومانيا وأحد المتأهلين من الملحق.

يتأهل إلى الدور الثاني أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتقام المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في برلين في 14 تموز/يوليو.