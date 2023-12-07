أستون فيلا يسقط مانشستر سيتي في فخ الخسارة

أسقط أستون فيلا فريق مانشستر سيتي في فخ الخسارة، وحقق اليونايتد فوزا ثمينا على تشيلسي بأولد ترافورد.

ألحق فريق أستون فيلا هزيمة مفاجئة بضيفه مانشستر سيتي - حامل اللقب - في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للمسابقة.

وواصل "الفيلانز" انطلاقته القوية هذا الموسم تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري، ليتقدم للمركز الثالث في جدول الترتيب العام برصيد 32 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر آرسنال.

في المقابل استمر نزيف النقاط لفريق "السيتيزنز" بعد أن فشل للمباراة الرابعة على التوالي في تحقيق الفوز مكتفيا بثلاثة تعادلات وخسارة واحدة، ليتراجع المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

وسجل هدف المباراة الوحيد الجامايكي، ليون بايلي، في الدقيقة 74 بتسديدة قوية من تمريرة لزميله البلجيكي، يوري تيليمانس.

وفي مبارأة أخرى، حسم مانشستر يونايتد مواجهته أمام ضيفه تشيلسي بهدفين لهدف، على ملعب "أولد ترافورد".

وسجل هدفي "الشياطين الحمر" الإسكتلندي، سكوت مكتوميناي، في الدقيقتين 19 و69 على التوالي، بينما سجل هدف "البلوز" كول بالمير، في الدقيقة 45.

ورفع مانشستر يونايتد بهذا الفوز رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس، في حين توقف رصيد تشيلسي عند 19 نقطة في المركز العاشر.