إيفرتون يحقق المفاجأة ويسقط نيوكاسل بثلاثية نظيفة

سحق فريق إيفرتون نيوكاسل بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي.

حقق إيفرتون مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن ألحق هزيمة قاسية بضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة، مساء أمس الخميس، على ملعب "غوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذه النتيجة رفع إيفرتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ17، ليخرج من مراكز الهبوط بعد خصم 10 نقاط من رصيده بسبب مخالفته قواعد الربح والاستدامة الخاصة بـ"البريميرليغ".

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 26 نقطة ليتراجع إلى المركز السابع، خلف مانشستر يونايتد صاحب الـ27 نقطة والذي فاز على تشيلسي، الأربعاء.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي على الرغم من محاولات الفريقين لأخذ زمام المبادرة الهجومية وهز شباك المنافس.

في الشوط الثاني تحسن أداء أصحاب الأرض هجوميا، ونجح دوايت ماكنيل في تسجيل هدف التقدم لإيفرتون في الدقيقة 79، وأضاف المالي عبد الله دوكوري الهدف الثاني في الدقيقة الـ86.

واختتم البرتغالي بيتونكال ثلاثية "التوفيز" في الدقيقة السادسة من الوقت بديل الضائع، ليحصد الفريق ثلاث نقاط جديدة، مواصلا هروبه من منطقة الخطر في جدول الترتيب.