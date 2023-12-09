فرانكفورت يلحق هزيمة أولى ومدوية ببايرن ميونخ بخماسية مقابل هدف

هذه المرة الأولى منذ أكثر من أربعة أعوام يمنى فيها بايرن ميونخ بخسارة ثقيلة في الدوري وتحديدا منذ الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 أمام آينتراخت فرانكفورت بالذات وبالنتيجة ذاتها 1-5.

ألحق آينتراخت فرانكفورت خسارة مذلّة ببايرن ميونخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة، عندما تغلب عليه 5-1 السبت في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الألماني.

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وسجل المصري عمر مرموش (12) والفرنسي إريك إبيمبي (31 و50) والسويدي هيوغو لارسن (36) وأنسغار كنوف (60) أهداف آينتراخت فرانكفورت، ويوزوا كيميتش (44) هدف بايرن ميونخ.

وهذه الخسارة الأولى للبايرن (32 نقطة) هذا الموسم بعد 10 انتصارات وتعادلَين، علما أنّه يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الماضية أمام أونيون برلين، والأولى بعد ستة انتصارات متتالية في الدوري، وفرط بالتالي في انتزاع الصدارة ولو مؤقتًا من باير ليفركوزن الذي يملك فرصة توسيع الفارق إلى ست نقاط في حال فوزه على شتوتغارت الأحد.

كما بات النادي البافاري مهددا بالتراجع إلى المركز الثالث في حال فوز شتوتغارت (30) على ليفركوزن.

في المقابل، تقدم فرانكفورت إلى المركز السابع بـ21 نقطة منهيا سلسلة من أربع هزائم متتالية في مختلف المسابقات كان آخرها على يد ساربروكن من الدرجة الثالثة الذي أقصاه عن الدور 16 من مسابقة كأس المانيا، بعد أن أطاح ببايرن نفسه عن الدور السابق.

وهذه المرة الأولى منذ أكثر من أربعة أعوام يمنى فيها بايرن ميونخ بخسارة ثقيلة في الدوري وتحديدا منذ الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 أمام آينتراخت فرانكفورت بالذات وبالنتيجة ذاتها 1-5. كما أنّ المرة الأخيرة التي تلقى فيها الفريق البافاري خمسة أهداف في أول ستين دقيقة تعود إلى عام 1975 أمام فرانكفورت نفسه حسب إحصائيات "أوبتا".

وكان بايرن ميونخ قد ودع مسابقة الكأس المحلية في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2021 بخسارة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بخماسية نظيفة في ثمن النهائي.

وفرض مرموش نفسه أحد نجوم المباراة بافتتاحه التسجيل وصناعته الهدفين الثالث والخامس.

وضرب آينتراخت فرانكفورت بقوة وافتتح التسجيل بعد مرور 12 دقيقة عن طريق مرموش الذي استغل كرة مرتدة من القائم إثر تسديدة للدولي الجزائر فارس شايبي فتابعها الدولي المصري من مسافة قريبة ارتدت من الكندي ألفونسو ديفيز مباشرة في المرمى (12).

وتمكن إبيمبي من مضاعفة النتيجة بعدما راوغ لاعبَين وسدّد في مرمى الحارس مانويل نوير (31).

وصعق فرانكفورت ضيفه البافاري، بهدف ثالث قبل نهاية الشوط الأول بعد مجهود من مرموش في وسط ملعب بايرن قبل أن يمرر إلى لارسون الذي راوغ أحد المدافعين وسدد على يسار الحارس نوير (36).

وقلص كيميتش نتيجة قبل نهاية الشوط الأول من تسديدة بعيدة (44)، لكنّ إبيمبي أعاد الفارق إلى سابق عهده مطلع الشوط الثاني وتحديدا بعد مرور أربع دقائق بتسجيله الهدف الرابع من هجمة مرتدة رائعة مستغلا هفوة من المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو.

وختم كنوف المهرجان بالهدف الخامس إثر تمريرة من مرموش وسط انهيار كبير في صفوف فريق المدرب الألماني توماس توخيل.