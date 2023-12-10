إنتر ميلان يسحق أودينيزي ويستعيد القمة

استعاد فريق إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم من غريمه يوفنتوس، بعدما سحق ضيفه أودينيزي برباعية نظيفة على ملعب "جوزيبي مياتزا"، مساء أمس السبت، في إطار الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

ورفع إنتر ميلان رصيده بهذا الانتصار الكبير إلى 38 نقطة في المركز الأول وبفارق نقطتين عن يوفنتوس الذي تراجع للمركز الثاني، بينما توقف رصيد أودينيزي عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.

افتتح الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، وأضاف فيدريكو ديماركو الهدف الثاني في الدقيقة 42، قبل أن يعزز ماركوس تورام تقدم "النيراتزوري" بالهدف الثالث في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني واصل الإنتر الضغط الهجومي على دفاعات أودينيزي، واستطاع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.