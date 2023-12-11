قرار باستكمال مباراة غرناطة وأتلتيك بلباو إثر إيقافها بسبب وفاة مشجع

شهدت الدقيقة 17 توقف المباراة بسبب وفاة مشجع بعد إصابته بسكتة قلبية في مدرجات ملعب "لوس كارمينيس" معقل غرناطة.

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد استئناف مباراة غرناطة وأتلتيك بلباو مجددا في منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني والتي تم إيقافها، مساء أمس الأحد، بسبب وفاة أحد المشجعين.

وأكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن استكمال مباراة غرناطة مع أتلتيك بلباو سيكون (اليوم) الإثنين بداية من الدقيقة 17 التي توقفت فيها المواجهة".

وشهدت الدقيقة 17 توقف المباراة بسبب وفاة مشجع بعد إصابته بسكتة قلبية في مدرجات ملعب "لوس كارمينيس" معقل غرناطة.

جاء ذلك بعدما قام أوناي سيمون، حارس أتلتيك بلباو، بتنبيه حكم اللقاء، بوجود مشجع في حالة خطرة، ليقرر الحكم بعدها إيقاف المباراة وعودة اللاعبين لغرفة الملابس قبل أن يتفق الناديين على عدم استكمالها.

وكانت النتيجة قبل توقف اللقاء تشير إلى تقدم أتلتيك بلباو بهدف دون رد سجله إينياكي ويليامز، في الدقيقة السادسة من عمر المباراة.