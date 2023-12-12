اختير ياسين بونو أفضل حارس مرمى في أفريقيا 2023 بعد أن تألق مع منتخب المغرب في مونديال قطر 2022.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء أمس الإثنين، عن فوز المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي والمنتخب المغربي، بجائزة أفضل حارس مرمى في قارة أفريقيا لعام 2023.

وجاء تتويج بونو بهذه الجائزة خلال حفل توزيع جوائز "كاف" بمدينة مراكش المغربية، بعد تألقه مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 وقيادته لتحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع.

وكان "كاف" أعلن عن تواجد 3 حراس مرشحين للتتويج بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا للعام الجاري 2023.

ونافس بونو على هذه الجائزة كل من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، وأندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد والمنتخب الكاميروني.