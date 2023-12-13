الاتحاد السعودي يتخطى أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية

حقق فريق اتحاد جدة السعودي، مساء أمس الثلاثاء، فوزا مستحقا على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

بهذا الفوز ضرب الفريق السعودي موعدا مع نظيره الأهلي المصري في الدور الثاني من البطولة، الجمعة المقبل، علما بأن الفائز سيلعب مع فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي، يوم الإثنين المقبل.

سجل ثلاثية الاتحاد على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، البرازيلي رومارينيو، والفرنسي نجولو كانتي، ومواطنه كريم بنزيما في الدقائق 29، و34، و40 على التوالي.

كان اتحاد جدة الفريق الأفضل والأكثر استحواذا على الكرة وسيطرة على مجريات اللقاء ولاحت للاعبيه العديد من الفرص السهلة كانت كفيلة بزيادة رصيد الفريق من الأهداف.

ويخوض الاتحاد مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركته الأولى في نسخة 2005 باليابان، حيث هزم الأهلي المصري بهدف دون رد في المباراة الافتتاحية قبل أن يخسر نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام ساو باولو البرازيلي الذي فاز باللقب.

وتستضيف السعودية منافسات النسخة العشرين من البطولة في الفترة من 12 وحتى 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري بمشاركة 7 أندية.