ريال مدريد يحقق العلامة الكاملة بالفوز على يونيون برلين

واصل ريال مدريد انتصاراته الباهرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه يونيون برلين الألماني بثلاثة أهداف لهدفين، مساء أمس الثلاثاء، ضمن المرحلة السادسة من المسابقة لحساب المجموعة الثالثة.

الفوز هو السادس على التوالي للميرينغي في المجموعة ليحقق العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بعد أن ضمن تأهله لثمن النهائي في وقت مبكر، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند نقطتين متذيلا جدول الترتيب.

وأهدر ريال مدريد فرصة تسجيل الهدف الأول عندما أضاع الكرواتي لوكا مودريتش ركلة جزاء مع الدقيقة 44، وعاقب كيفن فولاند الفريق الملكي سريعا عندما وضع يونيون برلين في المقدمة بعد دقيقة من إهدار ركلة الجزاء.

وعادل خوسيلو الكفة في الدقيقة 50، قبل أن يفرض نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 72، وأعاد التشيكي كرال فريقه للمباراة بإدراكه التعادل في الدقيقة 85، لكن سيبايوس جعل النقاط الثلاث من نصيب ريال مدريد بفضل هدف أتى قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، حسم نابولي مباراته أمام ضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي بهدفين دون رد، سجلهما التركي سيردار ساتشي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة والنيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 33.

ورفع نابولي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني وتأهل لثمن النهائي بصحبة ريال مدريد، بينما تجمد رصيد براغا عند 4 نقاط في المركز الثالث، ليلتحق بالدوري الأوروبي.