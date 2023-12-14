سان جيرمان يتأهل بصعوبة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل سان جيرمان بصعوبة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتعادله مع دورتموند، وفاز ميلان على نيوكاسل في عقر داره.

خطف باريس سان جيرمان بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة السادسة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تعادله مع مضيفه بروسيا دورتموند الألماني بهدف لمثله، مساء أمس الأربعاء، في ختام منافسات دوري المجموعات.

ورفع فريق العاصمة الفرنسية، رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني ليتأهل بصحبة بروسيا دورتموند المتصدر برصيد 11 نقطة، والذي كان قد حسم بطاقة التأهل الأولى من الجولة السابقة.

واستفاد سان جيرمان من فوز ميلان الإيطالي على مضيفه نيوكاسل الإنجليزي بهدفين لواحد، في المواجهة الأخرى بالمجموعة، ليخطف وصافة الترتيب بأفضلية المواجهات المباشرة عن ميلان الذي احتل المركز الثالث ويحجز مقعده في الدوري الأوروبي.

في المقابل ودع نيوكاسل يونايتد، المسابقات القارية من الباب الصغير، في عقر داره ووسط خيبة الأمل التي أصابت جماهيره، بحصوله على المركز الرابع والأخير برصيد 5 نقاط.

بروسيا دورتموند كان البادئ بالتسجيل عن طريق مهاجمه نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 51، قبل أن يرد باريس سان جيرمان بهدف التعادل عبر لاعبه الشاب وارن زائير إيمري في الدقيقة 55، من تصويبة أرضية قوية.

وفي مباراة نيوكاسل مع ضيفه ميلان، افتتح أصحاب التسجيل عن طريق البرازيلي جولينتون التسجيل في الدقيقة 33، لكن الأميركي كريستيان بوليسيتش أدرك التعادل في الدقيقة 59 لميلان، قبل أن يسجل النيجيري صامويل شوكويزي هدف الفوز في الدقيقة 84.