ريبيكا ويلش في طريقها لأن تصبح أول امرأة تدير مباراة في البريميرليغ

تعمل ريبيكا كحكم منذ العام 2010، حيث حرصت في البداية على الموازنة بين دورها ووظيفتها في خدمة الصحة الوطنية قبل أن تصبح حكم مباراة بدوام كامل.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ)، مساء أمس الخميس، أن ريبيكا ويلش ستصبح أول حكم امرأة في البريميرليغ، عندما تتولى إدارة مباراة فولهام وبيرنلي المقررة في 23 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

عملت ريبيكا بالفعل كحكم رابع في البريميرليغ خلال مباراة بين فولهام ومانشستر يونانيتد في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وكانت أول امرأة تحكم مباريات في دوري الدرجة الثانية، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعمل ريبيكا كحكم منذ العام 2010، حيث حرصت في البداية على الموازنة بين دورها ووظيفتها في خدمة الصحة الوطنية قبل أن تصبح حكم مباراة بدوام كامل.

تستعين دول أخرى بحكام إناث منذ سنوات. ففي ألمانيا، كانت بيبيانا شتاينهاوس أول امرأة تحكم مباراة في البوندسليغا وذلك في عام 2017.

وبيبيانا متزوجة من هوارد ويب، كبير مسؤولي التحكيم في أعلى هيئة تحكيمية في إنجلترا.

وأصبحت الفرنسية ستيفاني فرابارت أول امرأة تحكم مباراة في كأس العالم للرجال عندما أدارت مباراة ألمانيا وكوستاريكا في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد أن تولت تحكيم مباريات في دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي منذ العام 2019.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي أيضا إن سام أليسون سيصبح أول حكم من أصحاب البشرة السمراء يدير مباراة منذ 15 عاما عندما يتولى إدارة مباراة شيفلد يونايتد أمام لوتون في 26 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

كان يوري ريني، صاحب البشرة السمراء، حكما لمباريات في الدوري الإنجليزي لمدة 11 عاما حتى عام 2008.